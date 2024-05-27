Чому гроші на ікру з вином, а не на дрони? В Антарктичному центрі відреагували на звинувачення

Нещодавно у мережі поширились повідомлення, що вченим закупляють делікатеси, і це обурило людей

Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) України відповів на повідомлення про витрати центру на експедицію, а не на дрони для військових. Вчені пояснюють, що наукові дослідження фінансуються з частини бюджету, яка призначена виключно для гуманітарних витрат і закупити за ці гроші озброєння неможливо.

Інформаційна кампанія проти експедицію в Антарктику почав поширювати проросійський блогер Ш. (Анатолій Шарій ― ред.), а потім його повідомлення підхопили і інші канали. Це вигідно Росії, яка хоче закриття української станції в Антарктиці, пише НАНЦ в Instagram.

Вчені у дописі відповіли на усі питання, які обурили користувачів. Зокрема йшлось нібито про ріст фінансування експедицій в Антарктику та закупівлю вина, ікри та інших делікатесів.

Гроші на експедицію, а не на дрони

"Кошти з антарктичних досліджень НЕМОЖЛИВО витратити на дрони та будь-які інші військові потреби. Наша програма фінансується з тієї частини держбюджету, що передбачена ВИНЯТКОВО на гуманітарні видатки. Наповнюється вона винятково за кошти міжнародних партнерів саме з умовою витрати цих коштів лише на цивільні потреби. Тобто ці гроші не можуть піти на закупівлю дронів, зарплату бійців тощо", ― йдеться у повідомленні.

У НАНЦ зазначили, що окрім державних грошей програма також фінансується за рахунок співпраць з іншими країнами. Експедиції наукового судна "Ноосфера" вже третій рік поспіль оплачує Польська антарктична програма.

Відповіли у НАНЦ і про нібито зростання фінансування програми. Там запевнили, що сума не змінюється останні роки.

"Ще одна вигадка про фінансування: бюджет програми з 2022 року нібито зріс в 10 разів. Поширювачі інформації показують скрін лише одного тендера за 2022 р. на міжрейсове обслуговування "Ноосфери", тобто без витрат на рейси судна, на станцію тощо. Насправді у 2022-2024 роках бюджет антарктичної програми є сталим, що можна перевірити у відкритих джерелах, зокрема, законах про Держбюджет та на тому ж Прозорро", ― йдеться у повідомленні НАНЦ.

Дослідження не лише пінгвінів

Основні дослідження НАНЦ ― геофізичні та метеорологічні. Їх потім використовують для різних цілей, від створення прогнозів погоди до навігації суден та літаків.

Біологічні дослідження з’явились порівняно нещодавно і займають невелику частку наукових заходів. Видатки на дослідження пінгвінів складають усього 0,035% від загальних.

Повідомлення про гроші на пінгвінів, а не на дрони у НАНЦ назвали звичайним пересмикуванням. Це зробили спеціально, щоб дослідження українських вчених виглядали як кумедні і непотрібні.

Програму не можна зупинити на час війни

"Ми вже згадали про безперервні спостереження ― для світової науки вони мають величезну цінність саме тим, що робляться постійно в один час за одними методиками, тобто доступні для порівняння. Саме за доступними порівняннями з 1947-го ми зараз бачимо, що середньорічна температура в Антарктиці зросла на понад 3°C! І таких прикладів багато.

Ряди даних з "дірками" не мають цінності для науки, тобто переривати спостереження зараз ― це обнулити українські зусилля та інвестиції попередніх трьох десятиріч, разом із півсторічними зусиллями та інвестиціями Британії", ― йдеться у повідомленні.

У НАНЦ не просто так згадали Британію. Саме ця країна безкоштовно передала Україні станцію в Антарктиці, тоді як Росія після розпаду СРСР забрала усі собі. Зараз вона активно вкладається в їхній розвиток і прагне позбавити Україну єдиної станції. Це робиться, щоб ми не мали реального впливу на долю Антарктики. А ще це бажання позбавити українців майданчика, на якому можна говорити про агресію Росії на весь світ. Саме тому програму зупиняти не можна.

Делікатеси і вино для вчених

У НАНЦ відреагували на звинувачення, які найбільше збурили українців. Йдеться про закупівлю вина, морепродуктів та солодощів для вчених. Центр назвав причини саме таких закупівель.

Усі ці продукти купуються на 14 чоловік на цілий рік. В Антарктиці немає магазинів, тому купувати їжу не вийде. Продукти закупляються у Чилі. Те, що для українців делікатеси, там є звичайною їжею за невеликі кошти. Вино та солодощі завжди купували для вчених і цього ніколи не приховували. На станції також святкують дні народження та інші свята.

Нагадаємо, раніше у Мережі з’явились повідомлення про значні витрати на наукові дослідження НАНЦ. Загальна сума перевищила 11 мільйонів 606 тисяч доларів. Це понад 463 млн 322 тисячі за курсом Нацбанку.

Зокрема звернули увагу на продуктове забезпечення експедиції. Для вчених закуплять 28 кг восьминогів, 118 кг філе лосося, 140 кг стейка лосося, 4 кг ікри та понад 5000 курячих яєць. Не обійдеться й без алкоголю ― 168 пляшок червоного вина та 112 білого.

У повідомленнях згадали і про очільника НАНЦ Євгена Дикого, ветерана АТО. Він є прихильником жорсткої мобілізації та неодноразово висловлювався про ухилянтів та тил.

Дикий відповів на звинувачення на адресу НАНЦ у Facebook. Він написав, що Шарію не сподобалось, що у центрі нормально годують вчених.

Раніше "Телеграф" писав, що у України не вистачає людей на фронті, тому ЗСУ можуть бути не готові до російського наступу. Як сказав Євген Дикий, на деяких напрямках співвідношення російських та українських військових ― 10 до 1.

Ветеран АТО також розповів про цілі Росії на Харківщині. Дикий вважає, що ворожі війська можуть мати два сценарії дій. Плани росіян залежать зокрема від співвідношення військ на фронті.