В Україні дозволена націнка на продукти 10%: що потрапило до списку

Скасування декларування зроблено з метою усунення тиску на бізнес

В Україні скасували державне врегулювання на ціни й дозволили бізнесу підвищувати вартість на соціально значущі товари. Але все ще діятиме правило граничної націнки в розмірі 10% на окремі продукти.

Згідно з даними Держпродспоживслужби, таке рішення прийняли задля усунення надмірного тиску на бізнес. До списку необхідних товарів увійшло 6 продуктів.

"З метою усунення надмірного тиску на бізнес Урядом прийнято рішення щодо відміни державного регулювання цін на товари, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення шляхом декларування зміни роздрібних цін у разі їх збільшення на 5 і більше відсотків", — мовиться в службі.

Але наразі ще деякі суб’єкти господарювання здійснюють декларування зміни роздрібних цін на товари шляхом подання відомостей до Держпродспоживслужби. З 01.07.2023 відсутня необхідність здійснювати декларування.

Відтепер виробники мають право приймати рішення про націнку на важливі продукти, однак вона не має перевищувати 10%.

Правило розповсюджується на такі товари:

борошно пшеничне вищого сорту;

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);

яйця курячі категорії С1;

птицю (тушки курячі, четвертини тушки курячої);

олію соняшникову рафіновану;

хліб житньо-пшеничний та батон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде популярний овоч дешевшати надалі. Якщо порівнювати з 2023 роком, то його вартість була на 82% вище.