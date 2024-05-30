В Україні дозволена націнка на продукти 10%: що потрапило до списку
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Скасування декларування зроблено з метою усунення тиску на бізнес
В Україні скасували державне врегулювання на ціни й дозволили бізнесу підвищувати вартість на соціально значущі товари. Але все ще діятиме правило граничної націнки в розмірі 10% на окремі продукти.
Згідно з даними Держпродспоживслужби, таке рішення прийняли задля усунення надмірного тиску на бізнес. До списку необхідних товарів увійшло 6 продуктів.
"З метою усунення надмірного тиску на бізнес Урядом прийнято рішення щодо відміни державного регулювання цін на товари, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення шляхом декларування зміни роздрібних цін у разі їх збільшення на 5 і більше відсотків", — мовиться в службі.
Але наразі ще деякі суб’єкти господарювання здійснюють декларування зміни роздрібних цін на товари шляхом подання відомостей до Держпродспоживслужби. З 01.07.2023 відсутня необхідність здійснювати декларування.
Відтепер виробники мають право приймати рішення про націнку на важливі продукти, однак вона не має перевищувати 10%.
Правило розповсюджується на такі товари:
- борошно пшеничне вищого сорту;
- молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);
- яйця курячі категорії С1;
- птицю (тушки курячі, четвертини тушки курячої);
- олію соняшникову рафіновану;
- хліб житньо-пшеничний та батон.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде популярний овоч дешевшати надалі. Якщо порівнювати з 2023 роком, то його вартість була на 82% вище.