Закарпатское вино теперь как Шампанское и Коньяк – имеет свое географическое указание

Ранее в Украине уже зарегистрировали четыре географических названия вина

В Украине зарегистрировали новое географическое указание — "Закарпатье/Закарпатское вино". Им будут обозначать алкогольные напитки, которые производят в этом регионе.

Об этом сообщает украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций. Заявителем выступил общественный союз "Виноградари и виноделы Закарпатья".

Новое географическое указание будут носить белые, розовые и красные вина, которые производят на юго-западе Закарпатской области. А именно в той части, где заканчивается Паннонская равнина и переходит в склоны Карпатских гор Закарпатской области. Речь идет о землях Береговского, Ужгородского, Хустского и Мукачевского районов.

По состоянию на 30 мая в Государственном реестре Украины географических указаний есть 25 наименований для товаров, которые производят в нашей стране. Из них 8 географических указаний для минеральной воды, 12 – для вина, 2 – для сыров, 2 – для товаров народных промыслов, 1 – для черешни. А в течение 2023 года IP офис зарегистрировал 4 украинских географических указания для вина: Шабаг, Аша-Абаг, Ялпуг и Придунайская Бессарабия.

Что такое географическое указание?

Географическое указание – это наименование места, идентифицирующего товар, который происходит из определенного географического места и имеет особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом этим географическим местом происхождения, и хотя бы один из этапов производства которого (изготовление (добыча) и/ или переработка и/или приготовление) осуществляется на определенной географической территории.

Напомним, что в 2019 году Верховная Рада приняла законопроект о совершенствовании правовой охраны географических указаний. Он должен обеспечить защиту иностранных географических указаний и создать основания для создания таких указаний в Украине. В частности документ запрещает использовать названия "шампанское" и "коньяк" для напитков, не произведенных во Франции. К зарегистрированным в Украине продуктам также относятся: сыр ("Гуцульская овечья брындзя"), арбуз ("Херсонский арбуз"), черешня ("Мелитопольская черешня"), мед ("Карпатский мед").

Также "Телеграф" рассказывал о том, что на научную станцию в Антарктиду закупят вино, сыры, сладости и прочие деликатесы. В НАНЦ уже отреагировали на скандал и объяснили зачем полярникам эти продукты.