Нары, а не Канары: интересные факты о задержанной СБУ дочери экс-мэра Полтавы Мамая

Наталье Веретенниковой придется посидеть в СИЗО минимум два месяца

Бывшему главе Полтавского горсовета и коррупционеру Александру Мамаю 11 июня исполнилось 56 лет. Но отпраздновать день рождения по-богатому, как раньше, не удалось. Ведь именно в этот день СБУ преподнесла имениннику "сюрприз" — задержала его 36-летнюю дочь Наталью Веретенникову за сотрудничество с пропутинской партией "Единая Россия". А Шевченковский райсуд Киева 30 мая уже избрал женщине меру пресечения в связи с подозрением в коллаборационной деятельности, отправив ее на два месяца в следственный изолятор без права внесения залога.

Кроме того, на все имущество задержанной наложен арест на сумму более 270 млн грн. Среди заблокированных активов — три квартиры в Киеве, минивэн и доли в уставных капиталах двух украинских компаний.

"Телеграф" раскопал некоторые интересные факты в биографии коллаборантки.

Зарабатывала миллионы на рекламных баннерах в лифтах

Наталья Веретенникова (в прошлом — Мамай, она же Кириченко) владеет агентством, специализирующимся на размещении рекламных баннеров в лифтах. Довольно прибыльную компанию предпринимательница унаследовала от первого мужа Богдана Кириченко (к слову, двоюродного брата скандально известного миллиардера Андрея Веревского) после того, как 10 лет назад он внезапно умер. В свое время ее муж основал ООО, работавшие в Киеве ("ЛифтИнфо"), Санкт-Петербурге ("ЛифтИнфо СПБ") и в Москве ("ЛифтИнфо МСК"). В марте 2020 года московский филиал прекратил деятельность.

Сейчас Наталья замужем за предпринимателем из Броваров Киевской области Евгением Веретенниковым, у них подрастает маленький сын. От предыдущего брака у женщины есть две дочери, старшей из которых 16 лет. Мама предусмотрительно переоформила 66 процентов корпоративных прав на "ЛифтИнфо СПБ" на дочерей в равных долях.

Наталья замужем за предпринимателем Евгением Веретенниковым

По данным следствия, рекламное агентство Натальи Александровны активно работало на избирательный штаб партии Путина "Единая Россия" во время местных выборов в 2022-м и 2023 годах. Установлено, что в прошлом году накануне "единого дня голосования" в органы местной власти Веретенникова отдала сотни рекламных мест (стендов и бордов) своей фирмы в Санкт-Петербурге для распространения прокремлевской агитации.

На "выборах" президента РФ в этом году фирма Веретенниковой размещала, естественно, рекламные баннеры Владимира Путина.

За время сотрудничества с избирательным штабом партии Кремля, как известно из расследования СБУ, дочь Мамая получила прибыль более 35 млн рублей. Часть средств перечислила на личный счет как дивиденды.

Фирма Натальи Веретенниковой платила немалые налоги в российский бюджет. Так, Государственное казначейство РФ за период с 24 февраля 2022 года по 29 мая 2024 года получило от ООО "ЛифтИнфо СПБ" 1,7 млн рублей (по сегодняшнему курсу — 770 тыс. грн).

Привлекала иностранные средства в экономику Украины?

Между тем миллионерша Веретенникова не скрывала, что ведет бизнес в РФ, поэтому удивительно, что правоохранители заметили ее деятельность только сейчас. Как депутат Шевченковского райсовета Полтавы прошлого созыва она внесла эту информацию в свою электронную декларацию. Так, Наталья жила в Киеве, дистанционно руководила бизнесом в крупнейших городах России и одновременно на общественных началах исполняла обязанности депутата районного совета в городе, где хозяином в то время был ее отец.

При обыске по месту жительства и в киевских офисах задержанной обнаружены компьютеры, мобильные телефоны и финансовая отчетность о сотрудничестве с РФ. Изъята также карта российского банка на имя подозреваемой, куда поступали средства от рекламной деятельности "ЛифтИнфо" в России. Владелица компании даже не думала переводить ради конспирации рубли на электронный кошелек или в криптовалюту.

Да и банковские операции с российской компанией Наталья Веретенникова совершала прямо со своего MacBook. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Материалы дела

"Ну что вы прицепились к талантливой девушке? Она просто хотела привлечь иностранные средства в экономику Украины", — шутят одни, обсуждая событие в соцсетях.

"Зная эту особу со школьных лет как достаточно тупую, думаю, что она только формально числилась "директором". Только тратила деньги на гламур и икру, а руководил либо отец, либо нанятый менеджер…" — добавляет один полтавчан штрих к характеристике задержанной.

"Да какой там отец! Мамай был единственным мэром в Украине, который занял должность, не имея высшего образования, потому что был отчислен из Полтавского инженерно-строительного института за невыполнение учебного плана после первого семестра", — возражает ему другой.

"Самое смешное, что коллаборантка проводила операции с российскими банками страны террористов через украинский смартфон. Даже школьники младших классов ржут над этим", — отмечает еще один участник обсуждения.

И это правда. В мессенджере WhatsApp на iPhone 13 Pro, принадлежащем Наталье Веретенниковой, следователи нашли ее переписку с руководителем и бухгалтером российского регионального отделения "ЛифтИнфо", в которой она давала указания по заключению договоров с заказчиками, стоимости услуг, выплаты зарплат, уплаты налогов на территории Российской Федерации.

В обсуждениях этой истории пользователи соцсетей сомневаются, что обычная дочь экс-мэра небольшого областного центра в Украине, пусть и с дипломом Института международных отношений Киевского национального университета, пусть и миллионерша, могла так запросто получать заказы от правящей партии России на крупные суммы. Мол, ее кто-то ввел в эти круги, намекая на связи Александра Мамая с влиятельными людьми в Москве.

Семейный дух коллаборационизма

Александр Мамай, бывший мэр Полтавы, а также глава регионального отделения ОПЗЖ, друг и товарищ уничтоженного врага Украины Ильи Кивы, небезосновательно подозревается в поддержке страны-террориста. Достаточно вспомнить, что незадолго до полномасштабной войны в интервью принадлежащему Андрею Мураеву пророссийскому уже запрещенному телеканалу "Наш" Мамай заявил: "На территории Украины воюют две сверхдержавы: Соединенные Штаты Америки и Россия… Очень досадно, что идет брат на брата".

Он также жаловался, что Украина прекратила сотрудничество с агрессором, и сожалел, что из-за санкций военный завод "Лтава", ранее "очень много работавший на Российскую Федерацию", находится на грани закрытия.

После этого высказывания Мамай был внесен в базу "Миротворец" как пособник террористов и российских оккупантов, который распространяет кремлевскую пропаганду и отрицает российскую агрессию.

Наталья Веретенникова (слева) с отцом, Александром Мамаем

Действительно, Александр Мамай, будучи при власти, так и не смог выдавить из себя публично, что Россия напала на Украину. Зато как мог сражался с патриотически настроенными полтавчанами. Например, заставлял коммунальщиков снимать Государственный флаг Украины и флаг ОУН, которые активисты и атошники вывешивали на памятнике, построенном в честь победы войска Петра I над войском шведского короля Карла XII.

Мэр Мамай во время первой попытки на 47-й внеочередной сессии Полтавского городского совета в 2015 году вместе с депутатами не поддержал и не проголосовал за признание самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями, а РФ — страной-агрессором.

"Сколько бы ни критиковали Российскую Федерацию, но мы прекрасно понимаем, что они, в первую очередь, зациклены на патриотизме. Они все, россияне, понимают, что их государство самое мощное в мире и самое сильное в мире с их президентом Путиным, которое может дать отпор любому", — это еще один "перл" пропутинского Мамая, который он выдал в разговоре с журналистом одного из местных изданий.

Скандальный экс-мэр выступал и против декоммунизации, запрета Московского патриархата, называл гетмана Ивана Мазепу "отрицательной исторической персоной", отрицал путинский режим в Крыму, противодействовал полноценному обеспечению ВСУ, а в декабре 2022 года публично рассекретил информацию о месте дислокации подразделений. Что касается последнего, уголовное производство квалифицировано как "преступление против основ национальной безопасности", однако до сих пор находится на рассмотрении в суде.

Кроме того, что родная дочь Мамая имеет бизнес в стране-террористе, но еще и его падчерица, депутат горсовета, Ирина Климко владеет землей в оккупированном Севастополе.

О многочисленных финансовых махинациях семьи бывшего мэра Полтавы даже не будем упоминать. Только отметим, что 2 марта прошлого года Мамай был признан виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, в нанесении ущерба местному бюджету на 570 тысяч грн, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений и получил пять лет лишения свободы с испытательным сроком в один год, а также запрет занимать руководящие должности в течение года.

Имение Александра Мамая

Кстати, в рамках расследования дела Наталии Веретенниковой 29 мая столичные правоохранители по месту жительства бывшего городского головы Полтавы Александра Мамая и членов его семьи по улице Свитанковой провели следственные действия. Нашли ли они компромат в имении отца подозреваемой, неизвестно.

Фото из открытых источников