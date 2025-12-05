На Харківщині і не лише: коли українцям чекати снігу

До снігу залишилось кілька днів

У вівторок, 9 грудня, у частині України очікується сніг. Він прийде з північного сходу і, зважаючи на позитивну температуру повітря, надовго не затримається.

Про це свідчать метеорологічні ресурси. Хоча інформація відрізняється, сніжинки точно побачать у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях.

Так, Український гідрометцентр прогнозує, що опади у цей день накриють більшу частину країни. Суха погода очікується лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. У західних регіонах очікується дощ, а в центрі, на півночі та сході – мокрий сніг із дощем.

Варто зазначити, що навіть у тих місцях, де пройде сніг, ртутні стовпчики практично не опускатимуться нижче за нуль, а значить зимової казки не вийде – тільки бруд.

У західній та південній частинах України температура сягатиме +7…+9 градусів. На решті території термометри протягом доби покажуть від 0 до +5 і лише на Полтавщині та Дніпропетровщині вночі буде до -1 градуса.

Прогноз погоди на 9 грудня 2025 року. Укргідрометцентр

За даними погодного радара VentuSky, опадів буде значно менше. Дощі у цей день обіцяють у західній частині країни, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, частині Сумської, Харківської та Луганської областей. Проте у чотирьох останніх також прогнозують снігопади.

Прогноз погоди на 9 грудня 2025 року

Нагадаємо, у найближчі десять днів погода у Києві зробить сюрпризи. Мокрий сніг та дощі різної інтенсивності змінюватимуться сонячними проясненнями та легкими заморозками.

Також ми повідомляли, що Харків уже найближчим часом зустрічатиме перший сніг. Попри прихід календарної зими, погода в Україні більше схожа на осінню та багато українців зачекалися на зимову казку.