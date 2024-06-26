Уникайте переплат: як правильно вибрати газовий лічильник

При покупці лічильника потрібно враховувати деякі нюанси

Щоб не переплачувати та платити лише за фактичне споживання газу, громадянам України необхідно встановити лічильник та вчасно передавати його показники. Але є різні види лічильників і потрібно розуміти, яка модель вам підійде найкраще.

У "Нафтогаз України" розповіли, як обрати правильний пристрій, щоб уникнути зайвих витрат. Також є моменти, на які слід звернути увагу при купівлі газового лічильника.

Які бувають види газових лічильників

Мембранні лічильники (камерні) досить популярний вибір для домашнього використання. А всі через те, що коштують відносно недорого, мають просту конструкцію та досить надійні. Однак вони можуть бути менш точними порівняно з сучаснішими типами лічильників, особливо при малих обсягах споживання. А ще вони більш громіздкі та чутливі до низьких температур.

Роторні лічильники відрізняються низькою вартістю, але їх рідко вибирають для встановлення у будинку. У порівнянні з іншими моделями вони більш вибухонебезпечні, а ще ці пристрої чутливі до домішок газу і можуть забруднювати механізм.

Електронні лічильники найчастіше вибирають через їх точність та довгостроковість. Такий варіант не створює додаткового шуму під час роботи, але його вартість може "кусатися". Ще мінусом таких лічильників є те, що їх важко ремонтувати.

Смартлічильники автоматично збирають та передають дані про споживання енергоресурсів. Вони відрізняються від традиційних лічильників тим, що дозволяють у реальному часі моніторити споживання, оптимізувати витрати та керувати енергоспоживанням віддалено через Інтернет. Через таку перевагу вони є найдорожчими моделями.

На що звернути увагу при виборі лічильника

Насамперед споживачам слід звернути увагу на бік, з якого газ підводиться до будинку чи квартири. Відповідно потрібно вибирати моделі з лівим або правим підключенням. В іншому випадку прилад буде встановлено неправильно, і знімати показання буде незручно.

Крім цього, необхідно порахувати кількість приладів у будинку, що працюють на газі. Від цього потрібно і відштовхуватися, вибираючи лічильник за пропускною здатністю. Але найправильніше буде звернутися за консультацією до оператора газорозподільних мереж.

"Телеграф" писав раніше, хто і навіщо проводить перевірку лічильників на воду. Пропонуємо докладніше про цю процедуру.