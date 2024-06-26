Избегайте переплат: как правильно выбрать газовый счетчик

При покупке счетчика нужно учитывать некоторые нюансы

Чтобы не переплачивать и платить только за фактическое потребление газа, гражданам Украины необходимо установить счетчик и вовремя передавать его показания. Но есть разные виды счетчиков и нужно понимать, какая модель вам подойдет лучше всего.

В "Нафтогаз Украины" рассказали, как выбрать правильное устройство, чтобы избежать лишних расходов. Также есть моменты, на которые следует обратить внимание при покупке газового счетчика.

Какие бывают виды газовых счетчиков

Мембранные (камерные) счетчики достаточно популярный выбор для домашнего использования. А все из-за того, что стоят относительно недорого, имеют простую конструкцию и достаточно надежны. Однако они могут быть менее точными по сравнению с более современными типами счетчиков, особенно при малых объемах потребления. А еще они более громоздкими и чувствительны к низким температурам.

Роторные счетчики отличаются низкой стоимостью, но их редко выбирают для установки дома. По сравнению с другими моделями они более взрывоопасны, а еще эти устройства чувствительны к примесям газа и могут загрязнять механизм.

Электронные счетчики чаще всего выбирают из его точности и долгосрочности. Такой вариант не создает дополнительного шума при работе, но его стоимость может "кусаться". Еще минусом таких счетчиков является то, что их сложно ремонтировать.

Смартсчетчики автоматически собирают и передают данные о потреблении энергоресурсов. Они отличаются от традиционных счетчиков тем, что позволяют в реальном времени мониторить потребление, оптимизировать расходы и управлять энергопотреблением удаленно через сеть Интернет. Из-за такого преимущества они являются самыми дорогими моделями.

На что обратить внимание при выборе счетчика

Прежде всего потребителям следует обратить внимание на сторону, с которой газ подводится к дому или квартире. Соответственно, нужно выбирать модели с левым или правым подключением. В противном случае, прибор будет установлен неправильно, и снимать показания будет неудобно.

Кроме этого, необходимо посчитать количество приборов дома, которые работают на газе. От этого нужно и отталкиваться, выбирая счетчик по пропускной способности. Но правильнее всего будет обратиться за консультацией к оператору газораспределительных сетей.

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