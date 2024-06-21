Повірка лічильників на воду: хто її проводить і навіщо це роблять

Дізнайтесь, як часто потрібно повіряти лічильники на воду

Незважаючи на те, що в Україні війна життя продовжується і споживачам доводиться платити за житлово-комунальні послуги. А також передати показання лічильників на воду. "Телеграф" вже розповідав, як визначити, що лічильник зламаний, а сьогодні ділиться, хто і навіщо проводить повірку лічильників.

Як виявилося, згідно з законом України, перевірка лічильників на воду проводиться раз на 4 роки, пише "На пенсії". Пропонуємо дізнатися докладніше про цю процедуру.

Для чого роблять повірку лічильників води

Побутові споживачі платять за воду за лічильником, тому дуже важливо, що він коректно працював та правильно відображав кількість спожитої води. Саме по цій причині раз на чотири роки проводиться повірка лічильників. І це обов’язкова процедура, яка зафіксована у законі України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

Найчастіше перевіркою лічильників займаються фахівці водоканалів, до яких споживачі відправляють показники лічильників. Однак, за бажанням, споживач може звернутися до іншого сертифікованого фахівця. Проте за це доведеться заплатити окремо.

Відомо, що під час перевірки лічильника фахівець встановлює точність вимірювання приладом та можливість його подальшої експлуатації. При виявленні неточностей лічильник ремонтують чи змінюють.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, коли вийшов з ладу лічильник світла. Куди бігти та до кого звертатися.