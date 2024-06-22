Щоб уникнути зайвих нарахувань: коли і як правильно передавати показання лічильника за світло

З 1 червня ціна за світло для населення зросла

Ситуація з електроенергією в Україні залишається напруженою, тож у містах продовжують діяти планові графіки відключень. Але громадянам, як і раніше, необхідно проводити комунальні платежі та правильно передавати показання лічильників.

"Телеграф" нагадав українцям, до якого числа потрібно передати дані електролічильника. Це важливо зробити, якщо хочете уникнути зайвих нарахувань. Про правила передачі показань йдеться у роз’ясненні енергокомпанії Yasno.

Коли і як передавати показання лічильника за світло

Кожен споживач електроенергії повинен фіксувати показання свого лічильника, а потім передавати ці дані до 4 числа кожного місяця. Це необхідно робити, щоб отримувати рахунки лише за фактично спожиту електроенергію, уникнувши цим додаткових нарахувань. Якщо ви в призначений термін не передали свої показання, тоді обсяг споживання буде розраховуватись за середньодобовим споживанням, а ваші цифри не будуть враховані.

Передати показники за електроенергію можна за допомогою різних способів:

зайти на сайт ОСР у свій особистий кабінет;

зателефонувати до кол-центру ОСР та сказати дані;

надіслати показники через чат-бот у месенджерах Viber, Telegram, Facebook;

Зазначимо, що з 1 червня поточного року в Україні підняли вартість тарифу на електроенергію для населення до 4,32 гривні за кіловат-годину. Платити таку ціну за надання послуги населення буде до червня 2025 року.

"Телеграф" писав раніше, хто і навіщо проводить перевірку лічильників на воду. Пропонуємо дізнатися про цю процедуру детальніше.