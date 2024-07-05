Чому в СРСР носили онучі: причин було кілька

"Портянки" змінили на шкарпетки відносно недавно

Нині в Україні багато уваги приділяється військовій формі, і навіть з’явився її жіночий варіант. Однак одяг радянських солдатів відрізнявся від сучасного.

Як би не змінювалася військова форма, у Радянському Союзі залишається незмінною одна деталь — онучі (портянки). "Телеграф" розповість, чому військові СРСР завжди носили онучі замість шкарпеток.

Що таке онучі і чому їх використовували замість шкарпеток

Онучі – це шматок тканини, який спеціальним способом обмотується навколо ноги. Такий вид захисту ніг від натирання використовували ще в першому тисячолітті слов’янські та фінські племена, а в армії їх почали використовувати за Петра Великого. З того часу вони міцно закріпилися і використовувалися навіть після розпаду в Союзі — в Україні від них відмовилися лише у 2004 році, а в РФ ще пізніше.

Причин використання онуч було кілька. По-перше, вони практичніші. Зношується цей елемент одягу набагато повільніше. Їх можна намотати на ногу в кілька шарів — тоді велике взуття сидітиме щільніше. У разі намокання онучі їх можна перемотати іншим краєм.

Та й доглядати їх набагато легше. "Портянки" можна масово прати і не переживати про подальше сортування за розміром і парністю. Оскільки вони не мають гумки, їх можна прати на будь-якому режимі.

Чому від ношення онуч відмовилися

Для їх надягання доводилося витрачати багато часу — шкарпетки у використанні набагато простіше. До того ж військові почали носити берці замість кирзових чобіт і необхідність використання онуч відпала само собою.

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