Почему в СССР носили портянки: причин было несколько

Портянки сменили на носки относительно недавно

Сейчас в Украине много внимания уделяется военной форме, и даже появился ее женский вариант. Однако советская одежда солдат отличалась от современной.

Как бы не менялась военная форма, в Советском Союзе остается неизменной одна деталь — портянки. "Телеграф" расскажет, почему военные СССР всегда носили портянки вместо носков.

Что такое портянки и почему их использовали вместо носков

Портянки – это кусок ткани, который специальным способом обматывается вокруг ноги. Такой вид защиты ног от натирания использовали еще в первом тысячелетии славянские и финские племена, а в армии их начали использовать при Петре Великом. С тех пор они крепко закрепились и использовались даже после распада Союзе — в Украине от них отказались только в 2004 году, а в РФ еще позже.

Причин использования портянок было несколько. Во-первых, они более практичны. Изнашивается этот элемент одежды гораздо медленнее. Их можно намотать на ногу в несколько слоев — тогда большая обувь будет сидеть плотнее. В случае намокания портянок их можно перемотать другим краем.

Да и ухаживать за ними гораздо легче. Портянки можно массово стирать и не переживать о дальнейшей сортировке по размеру и парности. Поскольку у них нет резинки, их можно стирать на любом режиме.

Почему от ношения портянок отказались

Для их надевания приходилось тратить много времени — носки в использовании гораздо проще. К тому же военные начали носить берцы вместо кирзовых сапог и необходимость использования портянок отпала само собой.

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