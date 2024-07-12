Ідея шикарна, реалізація — провальна: чому український табір в Іспанії потрапив у гучний скандал

Дитячий табір у Гранаді зазнав нищівної критики батьків, але власник киває на конкурентів

Обіцяний п'ятизірковий відпочинок українських дітей в Іспанії з розвагами й у безпеці виявився проблемним на всіх етапах. Від незручного трансферу за додаткову плату до затримки з поселенням, ночівлю в недобудованих глемпах у задусі й антисанітарії. На додачу — рідкі відвідування моря, відсутність адекватної меддопомоги та охорони, одноманітна їжа та розваги і проблеми з комунікацією з боку адміністрації.

Батьки, котрі заплатили чималі гроші організаторам українському табору, б'ють на сполох, щоб вберегти інших і планують долучити до справи юристів. "Телеграф" розбирався, чому склалася така прикра ситуація.

Майже три доби на вулиці або ресепшені

Серед реклами варіантів відпочинку за кордоном, якомога далі від обстрілів і відключень світла, трапляється пропозиції "wow-вражень на березі Середземного моря". Їх нібито гарантують дітям у таборі Star Time Camp в іспанській Гранаді, що належить до міжнародної мережі з представництвами в Україні та Австрії. Принаймні так зазначено на офіційному сайті компанії, засновником якої є Олег Хороший (за словами батьків, кілька років назад він мав прізвище Лопатько. — Авт.).

Там же — фото усміхнених і задоволених хлопців і дівчат, доповнені описом зручностей і активностей, які чекають юних відпочивальників. Серед них, зокрема, проживання в комфортабельних номерах з кондиціонерами, харчування від шеф-кухаря, цілодобовий медичний контроль, відпочинок на березі моря тощо.

В рекламних постах власники обіцяють умови в таборі на високому рівні, про це "кричить" і сайт закладу.

Та в реальності картинка різниться кардинально, про це стало відомо завдяки постам обурених батьків у соцмережах, а також реакції на звернення від них представниці уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Королівстві Іспанія Люсії Задорожної. Вона назвала умови перебування дітей "нелюдськими та небезпечними", зокрема через те, що на території табору ще триває будівництво, а частину дітей поселили в так званих глемпах — сферах з поліетилену. Крім того, є запитання до безпеки, перевезення дітей, надання меддопомоги тощо.

Одна з мам, донька якої перебуває в таборі, розповіла, що вплинуло на вибір місця відпочинку.

— Я почула відгук знайомої мами про шикарні умови в таборі, подивилась сайт і сторінку в Instagram, й ми на це купилась, — говорить Ірина Мальчевська. — На обіцянки п'ятизіркового сервісу, хоча я розуміла, що він таким може і не бути, але сподівалась, що професійна організація, тим паче наші українці в Іспанії, організують все на належному рівні. Написала їм і забронювала місце на липневу зміну. Коштував 10-денний відпочинок 1400 євро, для оплати мені надіслали незрозуміле посилання, що мене насторожило. Коли я на це звернула увагу, мені запропонували варіант переведення коштів на українську картку.

За словами Ірини, після отримання коштів, організатори пообіцяли, що будуть проведені збори, де можна отримати вичерпну інформацію про поїздку. Натомість батьки прослухали під час зустрічі в зумі презентацію без можливості поставити запитання.

Глемпи, про які не попереджали батьків, виявилися справжнім пеклом для проживання у спеку.

— Нам розповіли про чудову команду, яка працюватиме з дітьми, що будуть професійні вожаті, медик. Обіцяли розселення по чотири людини в номері, щоденне прибирання і заміну рушників тощо, — уточнює Ірина. — В описаному форматі все влаштувало, тож ми готувались до поїздки. У мене якраз було закордонне відрядження, я спланувала маршрут так, щоб самій довезти доньку і її подругу з братом до Іспанії. Там в аеропорту Малаги 6 липня зранку я залишила дітей на представника табору Богдана, якому передала оригінали документів. До місця призначення вони добирались на великому автобусі.

Як зазначила Ірина, перші враження від табору, що має велику територію у гірській місцевості, у її доньки були гарними. Та вони швидко змінились, бо весь день вона з подругою провела просто неба під пекучим сонцем після двох діб у дорозі. Лише о 23 годині їм запропонували розміститися у глемпах, які не фігурували в рекламі.

— Вони, напевно, побоялися заселяти дітей удень, розуміючи яка там температура, — продовжує розповідь Ірина. — Та і в ночі всередині було спекотно, системи кондиціонування не було, як і туалету, і води в душовій. Зранку я сказала Вероніці зібрати речі, йти на ресепшен, поки їм не забезпечать нормальні умови. Повідомлення та дзвінки Богдану лишались без відповіді, неможливо було додзвонитися і на номери на сайті.

Потім я вже здогадалась попросити доньку показати, хто з працівників поруч. І побачила, що там був власник Олег Хороший. Вероніка передала трубку йому і я погрозами, не добираючи слів, таки добилась поселення її й подруги в кімнату. Щоправда, там вже жило п'ятеро дівчат, а потім додалася ще одна.

Чистотою в кімнатах, які було обіцяно прибирати щоденно, і не пахне, так само є питання до стану постільної білизни.

Здавалося б питання вирішено, але з'ясувалось, що виданий ключ не працював, тож наступний третій день зміни Вероніка замість пляжу провела на ресепшені. Знову я намагалась з кимось з адміністрації зв'язатися, писала у відділ продажів в Instagram. Отримала відповідь, що всі "технічні проблеми" були усунуті. Звісно, це було не так. Потім мені запропонували викласти всі претензії, але я не хотіла це робити в такій безликій комунікації, коли невідомо з ким спілкуєшся і які він має повноваження. Також коли я наполягала на наданні ліцензії та реєстраційних документів, мені запропонували забрати дитину і заповнити форму на повернення коштів.

Ірина додає, що її дочка лишається у таборі, дітей звозили на море, проводять якісь заходи, з ними перебувають вожаті, але залишаються запитання як до умов проживання, так і охорони території, харчування. Жінка планує за кілька днів приїхати на місце, звернутися до місцевої поліції, а також привернути увагу до ситуації з відпочинком дітей українського омбудсмена. Вона впевнена, що заклад має припинити свою роботу, бо не відповідає нормам безпеки.

Жахливий трансфер і територія з вільним доступом

Батьки дітей, котрі як і донька Ірини отримали відпочинок-халепу, об'єднались, щоб разом домогтися справедливості та притягнути до відповідальності власників компанії. Крім того, вони намагаються убезпечити інші родини, які сподіваються оздоровити дітей в Іспанії, а натомість ризикують отримати низку проблем, які потрібно вирішувати, перебуваючи за тисячі кілометрів.

Перше, на що звертають увагу постраждалі, "червоні прапорці" з'являються ще на етапі дороги до табору. Організатори за додаткову плату пропонують підібрати найкращий варіант доїзду і супровід вожатих, але не виконують заявлене.

"Обіцяли трансфер і квитки не дорожче 5000 грн в обидва боки. Взяли кошти за табір 1450 євро і пропали на два місяці. Після моїх щоденних смс написали, що трансферу нема, щоб я самостійно доставляла дитину з Польщі — ціна квитків на літак 470 євро. Я відмовилась і намагаюсь повернути кошти вже три тижні", — написала в групі в Telegram одна з мам.

Батьки також писали, що учасникам групи з вильотом із Дюсельдорфа оголосили вартість дороги в обидва боки 300-400 євро, а потім збільшили ціну до 750 євро. При незгоді запропонували самим придбати квитки і відправити дитину літаком саму, ігноруючи той факт, що лоукостери не допускають перельотів без супроводу дорослих.

"Моя дитина і ще 9 дітей залишилися на кордоні з Польщею в Смільниці на 10 годин без супроводу! Менеджери, адміністратори й керівництво, гарячі лінії табору або були вимкнені, або не відповідали, або кидали слухавку, або обманювали щодо дійсних подій. Діти 50 годин добиралися до табору замість запланованих 18", — написала ще одна з мам.

— Коли я починала працювати, була така установка: якщо дитина з Одеси, то кажіть, що буде літак з Кишинева, — розповіла нашому виданню про ситуацію в компанії зсередини Вікторія Журавльова — колишня direct-менеджерка. — Я перепитую, а де ви знайшли такий переліт, бо на заявлені дати його нема. І єдиний варіант доправлення дітей з Одеси в Іспанію — це літаком з Польщі. Мені сказали не лізти у логістику і займатися продажами. Але врешті вийшло так, як я і казала. До того ж доручення на супровід робилось на 8 чи 10 вожатих, бо в таборі не знали до кінця, хто буде їхати за дітьми, бо дуже часто змінювався персонал.

Другий момент, це ситуація з безпекою. Як наголошують батьки: територія дитячого табору не охороняється належним чином. Присутній лише один охоронець і камера, що направлена на басейн і майданчик поруч. "Заїзд з траси до табору відкритий, вільний вхід і вихід за територію. А там на секунду серпантин з трасою зі жвавим рухом. На ресепшині діти самі мають подавати документи на заселення. Наймолодші взагалі не можуть зрозуміти, що їм робити. На питання адміністрації, хто дивиться за дітками, поки їх не розселили, знову ніхто нормально не відповів. Діти ходять територією самі", — пише ще одна мама, зазначаючи, що попри витрати вирішила не залишати свою дитину в такій ситуації.

Третій — умови проживання. За словами Вікторії, компанія до останнього не надавала "живі" фото кімнат, які б менеджери з продажів могли показати батькам. І як виявилось, не випадково. Адже з знятого дітьми відео випливає, що табір був схожий на будівельний майданчик.

В глемпах сантехника була, але в більшості не підключена до каналізаційної системи.

"Моя донька була в таборі в першу зміну в червні. Це був найгірший трансфер, який тільки можна уявити. Ніч — потяг, день очікування, ніч — автобус, і тільки ввечері наступного дня діти приїхали, але не до табору. А до якогось хостела, що абсолютно не відповідав опису табору. В сам табір діти потрапили лише на четверту ніч. Всі валізи в автобусі, дістати речі неможливо. Менеджери або не беруть слухавки, або відповідають ввічливо, вибачаються, розповідають, що не встигли встановити меблі і так далі", — написала у відгуку на сторінці табору Мілана Коваль.

Дитина Інги Антипової відпочивала в таборі в третю зміну, і як написала мама, спочатку заселення відбулось у готелі, розташованому за 40 хвилин їзди від табору. Переведення дитини на його територію відбулось тільки після скандалу. Та найбільше скаржаться батьки дітей, що перебувають на поточній зміні, на згадані на початку глемпи.

"Відведення повітря в них було зроблено так: підняли тент знизу і просунули круглу гофровану трубу, утворюючи отвір знизу, через який вночі залазили комахи й жуки, діти всю ніч замість того, щоб спати, боролися з дикою природою Іспанії. Враховуючи сферичну форму цих наметів, та площу нагрівання поверхні ми маємо не місце для життя, а місце для тортур, ні один мобільний кондиціонер не буде спроможний охолодити той об'єм в субтропічному кліматі. В ночі ситуація протилежна — діти мерзли, функції обігріву не передбачено або вона не була спроможна справитися з об'ємами", — описує проблему Дмитро Даценко.

Також у батьків залишились і запитання, щодо надання медичного супроводу. Одна з мам повідомила, що у першу зміну старші діти вилили одеколон у кулер з питною водою для молодшої групи.

"Когось сварили? Прийняли міри? Ні! Всім плювати, навіть батьків не поставили до відома! Лікар табору навіть не обійшла дітей і не поцікавилась, хто пив отруйну воду", — зазначає жінка.

"На початку зміни моя дитина дізналась, що в таборі був ротавірус. Ну добре, з ким не буває, діло таке. Але адміністратори запевняли, що це брехня і нічого такого немає. На наступний ранок, моя дочка пише, що їй і двум і її друзям було погано", — пише ще одна мама.

Неоформлені працівники і проблеми з розрахунками

Претензії до адміністрації табору мають тільки батьки, а й самі працівники. В групі постраждалих батьків є дописи про те, що деякі вожаті йшли з роботи прямо під час зміни. Часто "ротація" відбувалась і серед менеджерів, що займалися комунікацією з постійними клієнтами.

— Я знайшла вакансію в Star Time Camp на Work.ua, почала працювати ще у лютому, — каже Вікторія Журавльова. — Але фактично наші трудові відносини не оформлені, бо мені запропонували підписати договір оферти, за яким я ніби рахуюсь в мережі садочків, яка належить Хорошому, і надаю якісь послуги вартістю 340 грн/день. Я попросила переробити документ і вказати мою реальну посаду, але це зроблено не було.

У відгуках вожаті пишуть, що були змушені виконувати додаткові функції, поза своєю компетенцією.

Моя зона відповідальності — продажі через соцмережі, на телефонах працювали інші менеджери. Іноді їхня кількість доходила до 15. У мене були гарні показники, тому я протрималась до початку червня — до початку першого заїзду. 3 червня почався потік скарг від батьків, я ставила запитання сервісу, адміністрації, але не отримувала відповідей. Витримала півтори доби й сказала керівництву, що не можу в таких умовах працювати далі. Остаточно я звільнилась 19 червня, але і досі поки зі мною не розрахувались, — додає співрозмовниця.

Вікторія додає, що при влаштуванні на роботу їй обіцяли ставку, відсоток з продажів і різні бонуси. Але по факту "схему" виплат змінювали в процесі роботи, що вплинуло на остаточний результат.

"Телеграф" через соцмережі звернувся до Олега Хорошого з пропозицією прокоментувати звинувачення з боку батьків та персоналу, але поки не отримав відповіді. При цьому в коментарі "Українській правді" засновник мережі таборів назвав галас навколо них підступами конкурентів. Претензії ж батьків, за версією бізнесмена, перебільшення через форс-мажор, що виник через те, що новий об'єкт не було добудовано вчасно. Але всі недоліки ніби вже усунуті.

В інтерв'ю Олег Хороший каже, що створює в закладах (дитячих садках і таборах) дитинство, про яке мріяв.

До речі, торік табір з аналогічною назвою і тим же власником працював в іспанській Валенсії. І до його роботи у батьків також були запитання.

— В таборі всі спілкувалися російською, це перше, що насторожило. Я привезла дитину і почала робити зауваження вожатим та рецепції, — розповіла в розмові з "Телеграфом" Анжела Бед, українка, яка живе у Валенсії. — По-друге, табір рекламує себе як той, що має власну величезну територію, проте вони орендують приміщення в якомусь університеті Валенсії, гуртожитки, де ходить багато студентів. Про це ніхто не каже і це стає сюрпризом, коли привозиш туди дитину.

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По-третє, табір продає екскурсії та квитки у місця Валенсії, завищуючи ціни у два-три рази. На останній вечір вони продають квитки на вечерю в ресторан для дітей за 60 євро, одні, з квитками йдуть в ресторан, інші — залишаються їсти в їдальні. Мене це просто обурило, бо ті, хто був у дитячих таборах дітьми, знають, що останній вечір — це апогей, ви всі вже здружилися, маєте можливість провести час разом. Натомість табір ділить дітей, беручи якісь дикі гроші за вечерю в ресторані, — наголосила жінка, зазначивши, що "побачила український бізнес без цінностей та реальної турботи про дітей".

— Ідея українського табору в Іспанії був шикарний, але він провалений повністю, — каже і колишня його працівниця Вікторія.

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На момент публікації табір продовжує продавати путівки через соцмережі. Тільки тепер ціни значно знижені. Однак менеджери так само обіцяють організувати трансфер і влаштувати незабутній відпочинок вашим дітям. А тим часом ситуацію навколо дитячого закладу тримає на контролі Консульство України в Малазі, до перевірки викладених батьками фактів долучився і офіс уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця.