Скандал навколо дитячого табору в Іспанії: піар-директорка пояснила ситуацію

Табір працює за всіма нормами ЄС

У четвер, 11 липня, український інформаційний простір збурила звістка через незадовільні умови утримання українських дітей у літньому таборі Star Time Camp у Гранаді (Іспанія). Водночас піар-директорка табору заперечила інформацію про те, що діти знаходяться у жахливих умовах і були поселені у поліетиленові намети, без вільного доступу до санвузла та навіть води.

Про це Софія Авсаджанішвілі розповіла у коментарі "Телеграфу". За її словами, Star Time Camp — найбільший табір в Іспанії, який створив неабияку конкуренцію на ринку і тепер піддається безпідставним атакам конкурентів.

"Ми знаємо хто це робить, і наші юристи та правоохоронні органи вже цим займаються. Щодо посту пані Задорожної на якому базується новина. Вона була в нас в таборі, хвалила його, говорила що ми найкращий табір і навіть зібралася відправити до нас дитину на 7 зміну. У нас є документ, підписаний нею акт перевірки табору", — зазначила Авсаджанішвілі.

Піар-директорка зауважили, що табір працює за всіма нормами ЄС і постійно проходить різні перевірки відповідних органів.

"Якби ми щось порушували за нормами та законом, табір би вже не працював. Щодо фото, які вона використала. Це фото із зачиненого на ремонт глемпу, де діти навіть не проживали. Використані заради маніпуляції. Для чого вона це робить, за чиєю вказівкою топить український бізнес, це тільки вона може відповісти. Ми можемо говорити лише за себе", — зауважила Авсаджанішвілі.

Вона додала, що із запуском нової локації у них траплялися деякі форс-мажори, але вони вирішувалися швидко, а батьки отримували компенсації.

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