Рожева кофтинка на чоловіче тіло: що відомо про транссексуала, який викрав немовля з пологового у Кременчуці

Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі

Октябрський районний суд Полтави 18 липня обрав запобіжний захід підозрюваному у викраденні немовляти з Кременчуцького перинатального центру. Якщо він не внесе заставу в розмірі 60 560 гривень, то перебуватиме під вартою 60 днів.

"Телеграф" дізнався більше про цю історію, яка сколихнула всю Україну.

Нагадаємо, триденну Кіру було викрадено з післяпологового боксу 14 липня. Це сталося у той момент, коли мама на 10 хвилин відлучилася у буфет на нижньому поверсі центру.

Згодом правоохоронці, передивляючись записи відеокамер, виявили, що у той час, коли сталося викрадення, з перинатального центру виходила молода жінка з великим пакетом, в якому могло знаходитись маля. Вже на вулиці жінка зупинила таксі, слід якого загубився на виїзді з міста.

Протягом двох днів не менш як 400 правоохоронців вели напружений пошук кіднеперки: перекривали виїзди з міста, перевіряли приватний і громадський транспорт. І вже 16 липня під вечір група поліцейських, знісши добротні ворота, потрапила у скромну сільську хату, де у новенькому візочку спала викрадена дитина .

Ось тільки її новою "мамою" була не жінка, а 25-річний чоловік, який ідентифікує себе як трансгендерну жінку.

З власних джерел "Телеграфу" вдалося дізнатися, що немовля було забезпечене всім необхідним, для нього було накуплено чимало новеньких іграшок. Підозрюваний чесно зізнався, що мріяв про власну дитину, навіть хотів усиновити, але розумів, що таким людям, як він, навряд чи дозволять це зробити.

Підозрюваний у суді

Ось як він пояснив свій вчинок в судовій залі під час обрання міри запобіжного заходу:

— Мені хотілось піти в цей перинатальний центр, дізнатись про "Вікно життя", щоб всиновити дитину. Мені дуже це хотілося, але потім я почула, як медсестри говорять про таких трансгендерних людей, як я, що вони дуже погані. Говорили про жінку з Києва, яка усиновила, що типу, навіщо такій людині дали.

Я хотіла знайти головний кабінет, щоб у лікаря запитати, що треба, які документи (для всиновлення. — Авт.). І там відкрита палата була, і вона (мама Кіри. – Авт.) оце хвалилась: "Ось отримаю 70 тисяч, багато грошей за ту дитину, вона нафіг не потрібна". І оце коли вона пішла, я побачила, що дитина у такому одязі… І мені так стало її шкода. Це мене й "перемкнуло".

У мене була мрія — мати маленьку дитину, доглядати за нею, дати їй все. У мене є хлопець, я отримую по 57 тисяч в місяць, у мене нормальні доходи, — розповів викрадач.

Досить сумбурне пояснення, яке говорить про те, що підозрюваний має недостатній рівень розвитку, і вказує на його інфантильність. А щодо доходів, то слідству належить розібратися, звідки особа, яка ніде офіційно не працювала, має такі статки.

Хлопець, на якого вказує затриманий, начебто військовослужбовець, а не працівник поліції, як неофіційно повідомили "Телеграфу" раніше. Начебто завдяки саме його доходам були поставлені нові ворота і паркан. Далі вони планували відремонтувати хату.

Затриманий — четверта дитина у багатодітній родині, у нього є три старші сестри. Батько помер, а мати називає сина жіночим іменем.

За інформацією начальника ГУ НП в Полтавській області Євгена Рогачова, підозрюваний у кіднепінгу не мав закордонного паспорта, тож виїжджати за кордон для збільшення грудей, як про це розпускають чутки, не міг.

Загалом затриманий не змінював стать, але має всі зовнішні жіночі ознаки: фарбувався, носив відповідний одяг та взуття, мав жіночу ходу. До речі, скинувши рожеву кофту, довго не міг зрозуміти, чому йому не варто взувати в ізолятор тимчасового утримання рожеві капці з полуничкою.

Люди, які з ним спілкувалися, кажуть, це досить відкрита, щира і дещо наївна людина, котрій, швидше за все, забракло в дитинстві та підлітковому віці любові й уваги рідних.

Молодому чоловікові радше потрібен психолог, а не "виправлення" слідчим ізолятором чи тим паче колонією. Насправді важко уявити, з чим він уже зіткнувся і з чим доведеться зіткнутися у чоловічій камері, куди його помістили відповідно до паспортних даних.

Відповідно до тих же паспортних даних, він підлягає мобілізації…

Одним словом, існує багато моментів, юридично не визначених щодо таких людей.

Підозрюваний просив про домашній арешт

У суді підозрюваний та його захисниця клопотали про домашній арешт.

— Я хочу зазначити, що мого підзахисного затримано вдома, всі докази були вилучені, у тому числі й дитина, яка передана матері. Свідки всі допитані. Можливості впливу на них у мого підзахисного нема. Навіть не можливості, а необхідності такого впливу, оскільки, мій підзахисний визнає свою вину та щиро розкаюється у вчиненому, — зазначила адвокатка підозрюваного Олександра Євграфова.

Але прокурор Полтавської обласної прокуратури Олександр Рябовол їй заперечив:

— Тяжкість вчиненого злочину, суспільний резонанс, а також особа правопорушника відповідають застосованому запобіжному заходу. Це ризик переховуватися від органу досудового розслідування, суду, ризик впливати на свідків, на потерпілого в даному кримінальному провадженні.

В Октябрському районному суді Полтави оголошують рішення про запобіжний захід підозрюваному у викраденні немовляти

Підозрюваному інкримінують ч.2 ст. 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Якщо провину доведуть, то йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Фото, відео "Суспільне Полтава"