Розовая кофточка на мужское тело: что известно о транссексуале, который похитил младенца из роддома в Кременчуге

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы

Октябрьский районный суд Полтавы 18 июля избрал меру пресечения подозреваемому в похищении младенца из Кременчугского перинатального центра. Если он не внесет залог в размере 60 560 гривен, то будет находиться под стражей 60 дней.

"Телеграф" узнал больше об этой истории, которая всколыхнула всю Украину.

Напомним, трехдневная Кира была похищена из послеродового бокса 14 июля. Это произошло в тот момент, когда мама на десять минут отлучилась в буфет на нижнем этаже центра.

Впоследствии правоохранители, просматривая записи видеокамер, обнаружили, что в то время, когда произошло похищение, из перинатального центра выходила молодая женщина с большим пакетом, в котором мог находиться малыш. Уже на улице женщина остановила такси, след которого потерялся на выезде из города.

В течение двух дней не менее 400 правоохранителей вели напряженный поиск киднеппера: перекрывали выезды из города, проверяли частный и общественный транспорт. И уже 16 июля к вечеру группа полицейских, снеся добротные ворота, попала в скромный сельский дом, где в новенькой коляске спал похищенный ребенок .

Вот только ее новой "мамой" была не женщина, а 25-летний мужчина, идентифицирующий себя как трансгендерную женщину.

Из собственных источников "Телеграфу" удалось узнать, что младенец был снабжен всем необходимым, для него было куплено много новеньких игрушек. Подозреваемый честно признался, что мечтал о собственном ребенке, даже хотел усыновить, но понимал, что таким людям, как он, вряд ли разрешат это сделать.

Подозреваемый в суде

Вот как он объяснил свой поступок в зале суда во время избрания меры пресечения:

— Мне хотелось пойти в этот перинатальный центр, узнать про "Окно жизни", чтобы усыновить ребенка. Мне очень этого хотелось, но потом я услышала, как медсестры говорят о таких трансгендерных людях, как я, что они очень плохие. Говорили о женщине из Киева, которая усыновила, что типа, зачем такому человеку дали.

Я хотела найти главный кабинет, чтобы у врача спросить, что нужно, какие документы (для усыновления. — Авт.). И там открытая палата была, и она (мама Киры. – Авт.) вот хвасталась: "Вот получу 70 тысяч, много денег за этого ребенка, он нафиг не нужен". И вот когда она ушла, я увидела, что ребенок в такой одежде… И мне так стало его жаль. Это меня и "перемкнуло".

У меня была мечта — иметь маленького ребенка, ухаживать за ним, дать ему все. У меня есть парень, я получаю по 57 тысяч в месяц, у меня нормальные доходы, – рассказал похититель.

Достаточно сумбурное объяснение, говорящее о том, что подозреваемый имеет недостаточный уровень развития, и указывает на его инфантильность. А что касается доходов, то следствию предстоит разобраться, откуда человек, нигде официально не работавший, имеет такие доходы.

Парень, на которого указывает задержанный, вроде бы военнослужащий, а не сотрудник полиции, как сообщили "Телеграфу" ранее. Якобы благодаря именно его доходам были поставлены новые ворота и забор. Дальше они планировали отремонтировать дом.

Задержанный — четвертый ребенок в многодетной семье, у него три старшие сестры. Отец умер, а мать называет сына женским именем.

По информации начальника ГУ НП в Полтавской области Евгения Рогачева, подозреваемый в киднеппинге не имел загранпаспорта, поэтому выезжать за границу для увеличения груди, как об этом распускают слухи, не мог.

Вообще задержанный не менял пол, но имеет все внешние женские признаки: красился, носил соответствующую одежду и обувь, имел женскую походку. Кстати, сбросив розовую кофту, долго не мог понять, почему ему не стоит обувать в изолятор временного содержания розовые тапочки с клубничкой.

Люди, которые с ним общались, говорят, это достаточно открытый, искренний и довольно наивный человек, которому, скорее всего, не хватило в детстве и в подростковом возрасте любви и внимания родных.

Молодому мужчине скорее нужен психолог, а не "исправление" следственным изолятором или тем более колонией. На самом деле, трудно представить, с чем он уже столкнулся и с чем ему придется столкнуться в мужской камере, куда его поместили в соответствии с паспортными данными.

Согласно тем же паспортным данным, он подлежит мобилизации…

Одним словом, существует много моментов, юридически не определенных по отношению к таким людям.

Подозреваемый просил о домашнем аресте

В суде подозреваемый и его защитница ходатайствовали о домашнем аресте.

— Я хочу отметить, что мой подзащитный задержан дома, все доказательства были изъяты, в том числе и ребенок, переданный матери. Свидетели все допрошены. Возможности влияния на них у моего подзащитного нет. Даже не возможности, а необходимости такого влияния, поскольку мой подзащитный признает свою вину и искренне раскаивается в содеянном, — отметила адвокат подозреваемого Александра Евграфова.

Но прокурор Полтавской областной прокуратуры Александр Рябовол ей возразил:

— Тяжесть совершенного преступления, общественный резонанс, а также личность правонарушителя соответствуют примененной мере пресечения. Это риск скрываться от органа досудебного расследования, суда, риск воздействовать на свидетелей, на потерпевшего в данном уголовном производстве.

В Октябрьском районном суде Полтавы объявляют решение о мере пресечения подозреваемому в похищении младенца

Подозреваемому инкриминируют ч.2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Если вину докажут, то ему грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Фото, видео "Общественное Полтава"