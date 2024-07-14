У Кременчуці з пологового будинку пропало немовля: поліція перекрила дороги, а в мережі обурені

Користувачі мережі скаржаться, що до пологового будинку пускають усіх, кого потрапило

У Кременчуці з місцевого пологового будинку зникло немовля. Інформація про зникнення надійшла о 16.40 неділі, 14 липня.

Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавської області. Зараз пошуком зниклого немовля займаються всі обласні правоохоронці.

"Наразі тривають оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи, причетної до викрадення дитини", — йдеться у повідомленні.

У поліції закликали всіх, хто має інформацію про зниклу дитину, звертатися за номерами: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 або 102.

Місцевий журналіст Олег Булашев у своєму telegram-каналі своєю чергою повідомив, що саме з цієї причини зараз на вулицях утворилися пробки, а всі машини, які виїжджають за межі міста, перевіряють. Правоохоронці також працюють на залізничних вокзалах та у місцях великого скупчення людей.

Він додав, що жінка, у якої зникла дитина, вже має п’ятьох дітей.

Варто зазначити, що користувачі мережі з Кременчука дуже різко відреагували на скандальну ситуацію і зазначили, що в місцевому пологовому будинку дуже посередня безпекова ситуація, а всередину можуть зайти сторонні люди.

Як повідомлялося раніше, у літньому таборі Star Time Camp у Гранаді (Іспанія) стався скандал з українськими дітьми. Люди скаржаться, що їхні сини та дочки були із запізненням поселені до наметів, без вільного доступу до санвузла і навіть води.