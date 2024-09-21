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Без шкоди бюджету: як правильно відкладати гроші так, щоб якість життя не погіршилася

Автор
Наталія Дума
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Як правильно відкладати гроші
Як правильно відкладати гроші. Фото Freepik

Ці правила допоможуть вам відкладати гроші, але не відмовлятися від звичних речей

Багато людей не знають, як правильно відкладати гроші, але при цьому не обмежувати себе у звичних речах. Однак це можливо, якщо правильно розподіляти бюджет і підходити до цього процесу планомірно та стратегічно. А раніше ми розповідали, як вирватися з бідності.

Важливо правильно розставляти пріоритети і не витрачати гроші на імпульсивні покупки. Як відкладати гроші так, щоб якість життя не постраждала, повідомляє "Телеграф".

Як правильно відкладати гроші

Створіть чіткий бюджет

Бюджет — основа фінансового планування. Оцінка доходів і витрат допоможе зрозуміти, скільки ви реально можете відкласти щомісяця. Поділіть бюджет на категорії: основні витрати (їжа, житло, комунальні послуги), необов'язкові витрати (розваги, покупки) і заощадження. Наприклад, можна використовувати правило 50/30/20:

50% — на основні витрати,

30% — на особисті потреби та розваги,

20% — на заощадження.

Контролюйте імпульсивні покупки

Щоб не обмежувати себе в улюблених речах, важливо розуміти різницю між бажанням і потребою. Імпульсивні покупки часто призводять до втрати грошей, які могли б піти на щось важливіше. Спробуйте дотримуватися правила "24 години": якщо вам дуже хочеться щось купити, зачекайте добу. Якщо бажання збережеться, тоді придбайте.

Не обмежуйте себе повністю

Жорстка економія може призвести до відчуття незадоволення. Замість того, щоб повністю відмовляти собі в задоволеннях, виділіть у бюджеті розумну суму для "розваг" і покупок. Такий підхід дозволить вам зберігати баланс між заощадженням і насолодою життям.

Використовуйте фінансові інструменти

Розгляньте можливість використання банківських продуктів для накопичень. Наприклад, депозити або накопичувальні рахунки з відсотками дозволять вашим грошам працювати на вас, при цьому вони будуть легкодоступними для термінових витрат.

Раніше "Телеграф" розповідав, що допоможе вам вибратися з бідності. Ми назвали головні правила.

Теги:
#Гроші #Фінансова грамотність