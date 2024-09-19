Чотири принципи грошей, які допоможуть вибратися з бідності

Експрацівник Google розкрив секрет фінансової свободи та назвав 4 правила

Ідея фінансової свободи може здатися нездійсненною мрією, яку вдається досягти лише небагатьом людям. Колишній працівник Google Шао Чунь стверджує протилежне.

Як пише cnbc, Чун за вісім років роботи в корпорації відкладав до 50% своєї зарплати на інвестиції. Це дозволило йому накопичити значний портфель вартістю 2 мільйони доларів.

Шао Чунь поділився чотирма принципами управління грошей, які допомогли йому стати по-справжньому фінансово вільним.

Усвідомте, що ваша кінцева мета – бути вільним. Перший крок до фінансової свободи — це цілеспрямоване прагнення до неї. Активно працюйте над збільшенням свого прибутку. Важливо шукати способи збільшення активного доходу. Чун пропонує вибрати щось "низькобюджетне" або щось, що доповнює ваші навички. Зменште свої витрати. Якщо ви хочете здобути свободу, вам буде потрібна справжня дисципліна. Така поведінка, як життя не по кишені, може перешкодити досягти мети бути вільними. Перестаньте торгувати часом за гроші. Це останній та найважливіший етап на шляху до фінансової незалежності. Після його виконання почніть інвестувати.

Нагадаємо, що можна суттєво покращити своє фінансове становище навіть за невеликої зарплати. Раніше "Телеграф" писав, які звички роблять вас бідними.