Без ущерба бюджету: как правильно откладывать деньги так, чтобы качество жизни не ухудшилось

Эти правила помогут вам откладывать деньги, но не отказываться от привычных вещей

Многие не знают, как правильно откладывать деньги, но при этом не ограничивать себя в привычных вещах. Однако это возможно, если правильно распределять бюджет и подходить к этому процессу планомерно и стратегически. А раньше мы рассказывали, как вырваться из бедности.

Важно правильно расставлять приоритеты и не тратить деньги на импульсивные покупки. Как откладывать деньги так, чтобы качество жизни не пострадало, сообщает "Телеграф".

Как правильно откладывать деньги

Создайте четкий бюджет

Бюджет – основа финансового планирования. Оценка доходов и расходов поможет понять, сколько вы реально можете отложить каждый месяц. Разделите бюджет на категории: основные расходы (еда, жилье, коммунальные услуги), необязательные расходы (развлечения, покупки) и сбережения. Например, можно использовать правило 50/30/20:

50% — на основные расходы,

30% — на личные нужды и развлечения,

20% — на сбережения.

Контролируйте импульсивные покупки

Чтобы не ущемлять себя в любимых вещах, важно понимать разницу между желанием и потребностью. Импульсивные покупки часто приводят к потере денег, которые могли бы пойти на нечто более важное. Попытайтесь соблюдать правила "24 часа": если вам очень хочется что-то купить, подождите сутки. Если желание сохранится, приобретите.

Не ограничивайте себя полностью

Жесткая экономия может привести к ощущению неудовлетворенности. Вместо того чтобы полностью отказывать себе в удовольствиях, выделите в бюджете разумную сумму для "развлечений" и покупок. Такой подход позволит вам сохранять баланс между сбережением и удовольствием.

Используйте финансовые инструменты

Рассмотрите возможность использования банковских продуктов для скоплений. К примеру, депозиты или накопительные счета с процентами позволят вашим деньгам работать на вас, при этом они будут легкодоступны для срочных расходов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что поможет вам выбраться из бедности. Мы назвали главные правила.