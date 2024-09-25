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Юридична колізія ціною в людські життя: через блокування МОЗ важкохворі пацієнти залишилися без ліків

Автор
Дмитро Романов
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Автор
Юридична колізія ціною в людські життя: через блокування МОЗ важкохворі пацієнти залишилися без ліків Новина оновлена 25 вересня 2024, 16:05

Пацієнти з онкологією та орфанними хворобами після сумнівного рішення чиновників не можуть отримувати необхідні медикаменти — ветерани, лікарі та експерти обурені

В Україні пацієнти з тяжкими захворюваннями не можуть отримати необхідні ліки через норми нової Постанови Кабінету міністрів і відсутність роз’яснень Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) щодо організації закупівель лікарських засобів. Відтак через юридичну колізію пацієнти з онкологією, орфанними та іншими важкими захворюваннями позбавлені сучасних і ефективних медпрепаратів.

Про це у вівторок, 24 вересня, на пресконференції в Києві заявив Віктор Сердюк, президент ВБО "Рада захисту прав та безпеки пацієнтів".

— Бачимо, що у місцевих громад є гроші, наприклад, на ремонти доріг. У тому ж Покровську, за даними деяких ЗМІ, до останнього саджали квітки тощо. Тобто на це гроші є. До прикладу, у Києві є гроші, зокрема в рамках програми "Здоров'я киян". У столиці є кошти на дуже багато речей. У тому числі й на закупівлю інноваційних ліків, які допомагають навіть при такій страшній хворобі, як меланома. Є ліки, які пригнічують цю хворобу, і вони коштують не мільйони. А тут знаходиться якийсь чиновник в МОЗі, який, можливо, спеціально це робить, через що місцева громада не може витрачати свої гроші (на ліки. Авт.). На ремонт доріг може, на мости та метро може, а на лікування меланоми 80 тис. грн не може. За цими ліками конкретне життя, конкретної людини, яке зараз опинилося під загрозою через маленьку юридичну колізію, що фактично вбиває,обурився він.

За словами Ігоря Огороднійчука, юриста і партнера ЮФ "Law Offices of OMP", до бюрократичних новацій в постанові КМУ № 34 раніше діяла урядова постанова № 333, згідно з якою місцеві держадміністрації (зараз — ВА) мають право закуповувати ліки, які входять у Національний перелік, за власні кошти.

— Або які не входять у Нацперелік, якщо потреба по цьому переліку повністю ними покрита. Також в цій постанові написано, що є винятки. Зокрема, що місцеві ВА можуть закуповувати й інші (інноваційні, дорогі) лікарські засоби, якщо відносно них проведена оцінка медтехнологій і є місцева спецпрограма по закупівлі за місцеві кошти таких препаратів. Але постанова № 34 внесла зміни до постанови № 333, додаючи коротеньке речення: "Беручи до уваги рекомендації, зазначені у висновку уповноваженого органу з держоцінки медичних технологій", — пояснив юрист.

Він також додав, що у цьому й криється юридичний підступ, адже згаданий висновок встановлює обмеження щодо закупівель інноваційних сучасних ліків, фактично блокуючи тендери місцевих громад. До того ж норми цього документу навіть запускають певні корупційні ризики.

Своєю чергою Павло Кирієнко, ветеран війни з РФ і онкохворий, підтвердив, що останні місяці (а це — п'ять сеансів прийому препарату проти метастазів) "держава і місцева громада Києва перестали нас підтримувати".

— Перестали підтримувати онкопацієнтів, ветеранів. Нас всіх поставили в загальні дискримінаційні умови, в результаті чого ми не можемо мати доступ до ефективного лікування, від якого залежить не тільки здоров'я, а й власне життя. Ця ситуація є протизаконною та аморальною. Це ненормально, коли в країні пацієнти та ветерани просто ходять і просять допомоги, щоб вижити, — зазначив ексвійськовослужбовець.

пресконференція

Голова Ради громадської спілки "Орфанні захворювання України" Тетяна Кулеша (і одночасно мама дитини, що лікується від рідкісної хвороби, та дружина бійця ЗСУ) додала, що до чиновників МОЗу є конкретне питання: "Чого Павло та інші пацієнти з рідкісними хворобами, з онкохворобами, йдуть захищати вас, а ви, знаходячись у тилу, не маєте можливостей захистити їх?!"

— До січня цього року (до прийняття постанови № 34. — Авт.) дійсно в регіонах місцева влада могла закуповувати ці ліки. Давайте будемо відвертими, є ще питання до МОЗу — якщо ви не дозволяєте купувати на місцевих рівнях, забирайте і закуповуйте власним коштом. Ви цього теж не робите, не купуєте і не забезпечуєте більшу частину пацієнтів — ані онко-, ані орфанних, — заявила Тетяна Кулеша.

Володимир Редько, виконавчий директор "Асоціації виробників інноваційних ліків", зауважив, що в асоціації підтримують ініціативу інших громадських організацій та пацієнтів щодо відкритого листа до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та очільника МОЗу з вимогою розблокувати доступ до лікування важкохворих.

— Дуже сподіваємося, що нас почують ті люди, від яких залежить вирішення цього проблемного питання. Дуже сподіваємося, що це вирішення буде якнайшвидшим. Сподіваємося, що наші пацієнти отримають адекватне сучасне лікування, — сказав він і додав, що ефективні інноваційні лікарські засоби є в країні в достатній кількості, кошти в регіональних бюджетах також є, а закупівлі необхідних ліків не відбуваються.