Юридична колізія ціною в людські життя: через блокування МОЗ важкохворі пацієнти залишилися без ліків

Пацієнти з онкологією та орфанними хворобами після сумнівного рішення чиновників не можуть отримувати необхідні медикаменти — ветерани, лікарі та експерти обурені

В Україні пацієнти з тяжкими захворюваннями не можуть отримати необхідні ліки через норми нової Постанови Кабінету міністрів і відсутність роз’яснень Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) щодо організації закупівель лікарських засобів. Відтак через юридичну колізію пацієнти з онкологією, орфанними та іншими важкими захворюваннями позбавлені сучасних і ефективних медпрепаратів.

Про це у вівторок, 24 вересня, на пресконференції в Києві заявив Віктор Сердюк, президент ВБО "Рада захисту прав та безпеки пацієнтів".

— Бачимо, що у місцевих громад є гроші, наприклад, на ремонти доріг. У тому ж Покровську, за даними деяких ЗМІ, до останнього саджали квітки тощо. Тобто на це гроші є. До прикладу, у Києві є гроші, зокрема в рамках програми "Здоров'я киян". У столиці є кошти на дуже багато речей. У тому числі й на закупівлю інноваційних ліків, які допомагають навіть при такій страшній хворобі, як меланома. Є ліки, які пригнічують цю хворобу, і вони коштують не мільйони. А тут знаходиться якийсь чиновник в МОЗі, який, можливо, спеціально це робить, через що місцева громада не може витрачати свої гроші (на ліки. — Авт.). На ремонт доріг може, на мости та метро може, а на лікування меланоми 80 тис. грн не може. За цими ліками — конкретне життя, конкретної людини, яке зараз опинилося під загрозою через маленьку юридичну колізію, що фактично вбиває, — обурився він.

За словами Ігоря Огороднійчука, юриста і партнера ЮФ "Law Offices of OMP", до бюрократичних новацій в постанові КМУ № 34 раніше діяла урядова постанова № 333, згідно з якою місцеві держадміністрації (зараз — ВА) мають право закуповувати ліки, які входять у Національний перелік, за власні кошти.

— Або які не входять у Нацперелік, якщо потреба по цьому переліку повністю ними покрита. Також в цій постанові написано, що є винятки. Зокрема, що місцеві ВА можуть закуповувати й інші (інноваційні, дорогі) лікарські засоби, якщо відносно них проведена оцінка медтехнологій і є місцева спецпрограма по закупівлі за місцеві кошти таких препаратів. Але постанова № 34 внесла зміни до постанови № 333, додаючи коротеньке речення: "Беручи до уваги рекомендації, зазначені у висновку уповноваженого органу з держоцінки медичних технологій", — пояснив юрист.

Він також додав, що у цьому й криється юридичний підступ, адже згаданий висновок встановлює обмеження щодо закупівель інноваційних сучасних ліків, фактично блокуючи тендери місцевих громад. До того ж норми цього документу навіть запускають певні корупційні ризики.

Своєю чергою Павло Кирієнко, ветеран війни з РФ і онкохворий, підтвердив, що останні місяці (а це — п'ять сеансів прийому препарату проти метастазів) "держава і місцева громада Києва перестали нас підтримувати".

— Перестали підтримувати онкопацієнтів, ветеранів. Нас всіх поставили в загальні дискримінаційні умови, в результаті чого ми не можемо мати доступ до ефективного лікування, від якого залежить не тільки здоров'я, а й власне життя. Ця ситуація є протизаконною та аморальною. Це ненормально, коли в країні пацієнти та ветерани просто ходять і просять допомоги, щоб вижити, — зазначив ексвійськовослужбовець.

Голова Ради громадської спілки "Орфанні захворювання України" Тетяна Кулеша (і одночасно мама дитини, що лікується від рідкісної хвороби, та дружина бійця ЗСУ) додала, що до чиновників МОЗу є конкретне питання: "Чого Павло та інші пацієнти з рідкісними хворобами, з онкохворобами, йдуть захищати вас, а ви, знаходячись у тилу, не маєте можливостей захистити їх?!"

— До січня цього року (до прийняття постанови № 34. — Авт.) дійсно в регіонах місцева влада могла закуповувати ці ліки. Давайте будемо відвертими, є ще питання до МОЗу — якщо ви не дозволяєте купувати на місцевих рівнях, забирайте і закуповуйте власним коштом. Ви цього теж не робите, не купуєте і не забезпечуєте більшу частину пацієнтів — ані онко-, ані орфанних, — заявила Тетяна Кулеша.

Володимир Редько, виконавчий директор "Асоціації виробників інноваційних ліків", зауважив, що в асоціації підтримують ініціативу інших громадських організацій та пацієнтів щодо відкритого листа до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та очільника МОЗу з вимогою розблокувати доступ до лікування важкохворих.

— Дуже сподіваємося, що нас почують ті люди, від яких залежить вирішення цього проблемного питання. Дуже сподіваємося, що це вирішення буде якнайшвидшим. Сподіваємося, що наші пацієнти отримають адекватне сучасне лікування, — сказав він і додав, що ефективні інноваційні лікарські засоби є в країні в достатній кількості, кошти в регіональних бюджетах також є, а закупівлі необхідних ліків не відбуваються.