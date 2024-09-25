Юридическая коллизия ценой в человеческие жизни: из-за блокировки Минздрава тяжелобольные пациенты остались без лекарств

Пациенты с онкологией и орфанными заболеваниями после сомнительного решения чиновников не могут получать необходимые медикаменты – ветераны, врачи и эксперты возмущены

В Украине пациенты с тяжелыми заболеваниями не могут получить необходимые лекарства из-за норм нового Постановления Кабинета министров и отсутствия разъяснений Министерства здравоохранения относительно организации закупок лекарственных средств. Следовательно, из-за юридической коллизии пациенты с онкологией, орфанными и другими тяжелыми заболеваниями лишены современных и эффективных медпрепаратов.

Об этом во вторник, 24 сентября, на пресс-конференции в Киеве заявил Виктор Сердюк, президент ВБО "Совет защиты прав и безопасности пациентов".

— Видим, что у местных громад есть деньги, например, на ремонт дорог. В том же Покровске, по данным некоторых СМИ, до последнего сажали цветы. То есть на это есть деньги. К примеру, в Киеве есть деньги, в частности, в рамках программы "Здоровье киевлян". В столице есть средства на очень многое. В том числе и на закупку инновационных лекарств, помогающих даже при такой страшной болезни, как меланома. Есть лекарства, которые угнетают эту болезнь, и они стоят не миллионы. А тут вдруг находится какой-то чиновник в Минздраве, который, возможно, специально это делает, из-за чего местная громада не может тратить свои деньги (на лекарства. — Авт.). На ремонт дорог может, на мосты и метро может, а на лечение меланомы 80 тысяч гривен не может. За этим лекарством — конкретная жизнь конкретного человека, которая сейчас оказалась под угрозой из-за маленькой юридической коллизии, которая фактически убивает, — возмутился он.

По словам Игоря Огороднийчука, юриста и партнера ЮФ "Law Offices of OMP", до бюрократических новаций в постановлении КМУ № 34 ранее действовало правительственное постановление № 333, согласно которому местные госадминистрации (сейчас — ВА) имеют право закупать лекарства, входящие в Национальный перечень, на собственные средства.

— Или не входящие в Нацперечень, если потребность по этому перечню полностью ими покрыта. Также в этом постановлении написано, что есть исключения. В частности, что местные ВА могут закупать и другие (инновационные, дорогие) лекарственные средства, если в отношении них проведена оценка медтехнологий и есть местная спецпрограмма по закупке за местные средства таких препаратов. Но постановление № 34 внесло изменения в постановление № 333, добавляя короткое предложение: "Принимая во внимание рекомендации, указанные в заключении уполномоченного органа по госоценке медицинских технологий", — пояснил юрист.

Он также добавил, что в этом и кроется юридическая коллизия, ведь упомянутый вывод устанавливает ограничения относительно закупок инновационных современных лекарств, фактически блокируя тендеры местных громад. К тому же нормы этого документа даже запускают определенные коррупционные риски.

В свою очередь Павел Кириенко, ветеран войны с РФ и онкобольной, подтвердил, что в последние месяцы (а это — пять сеансов приема препарата против метастазов) "государство и местная громада Киева перестали нас поддерживать".

— Перестали поддерживать онкопациентов, ветеранов. Нас всех поставили в общие дискриминационные условия, в результате чего мы не можем иметь доступ к эффективному лечению, от которого зависит не только здоровье, но и собственно жизнь. Эта ситуация является противозаконной и безнравственной. Это ненормально, когда в стране пациенты и ветераны просто ходят и просят помощи, чтобы выжить, отметил экс-военнослужащий.

Глава Совета общественного союза "Орфанные заболевания Украины" Татьяна Кулеша (и одновременно мама ребенка, лечащегося от редкой болезни, и жена бойца ВСУ) добавила, что к чиновникам Минздрава есть конкретный вопрос: "Почему Павел и другие пациенты с редкими болезнями, онкозаболеваниями, идут защищать вас, а у вас, находясь в тылу, нет возможностей защитить их?!"

— До января этого года (до принятия постановления № 34. — Авт. ) действительно в регионах местные власти могли закупать это лекарство. Давайте будем откровенными, есть еще вопросы к Минздраву — если вы не разрешаете покупать на местных уровнях, забирайте и закупайте за свой счет. Вы этого тоже не делаете, не покупаете и не обеспечиваете большую часть пациентов – ни онко-, ни орфанных, – заявила Татьяна Кулеша.

Владимир Редько, исполнительный директор "Ассоциации производителей инновационных лекарств", отметил, что в ассоциации поддерживают инициативу других общественных организаций и пациентов относительно открытого письма к премьер-министру Денису Шмыгалю и руководителю Минздрава с требованием разблокировать доступ к лечению тяжелобольных.

— Очень надеемся, что нас услышат люди, от которых зависит решение этого проблемного вопроса. Очень надеемся, что это решение будет как можно более быстрым. Надеемся, что наши пациенты получат адекватное современное лечение, сказал он и добавил, что эффективные инновационные лекарственные средства есть в стране в достаточном количестве, средства в региональных бюджетах также есть, а закупки необходимых лекарств не делаются.