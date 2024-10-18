Американський досвід ветеранської політики обговорили під час конференції українських громадських організацій

Під час ветеранської конференції "Зміни після війни чи Перемога завдяки змінам?..", яка відбулася 18 жовтня у Києві і яку організувало ГО "Вільні та Вірні", було представлено аналітичну Доповідь "Американський досвід ветеранської політики для України".

За словами ініціатора конференції, голови ГО "Вільні та Вірні", воїна-добровольця Віталія Герсака, який приєднався до присутніх в онлайн-режимі, бо зараз перебуває на одній з гарячих ділянок фронту, ветеранська політика в США – це приклад того, як має працювати держава.

З досвіду ветеранської політики наших американських партнерів, кожен може винести щось своє. Високопосадовці — дізнатися, як побудована система турботи про захисників у країні із найпотужнішою армією у світі. Депутати — про те, якою є роль представницької влади у вирішенні проблем ветеранів. Громадськість може оцінити, чого слід прагнути і яку систему будувати. Для військовослужбовців і ветеранів — це можливість побачити, що таке повага і турбота на практиці, зазначив В. Герсак.

За словами військовослужбовиці 112-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ Катерини Поп, в США ще на початку 90-х років почали впроваджувати гендерно орієнтовану підтримку жінок-ветеранок. На сьогодні жіночу ветеранську політику в США регулюють понад 20 окремих законів, реалізують біля десятка різних держінституцій та впроваджують кілька десятків спеціалізованих проєктів і програм. В Україні нічого подібного ніколи не існувало і досі не існує. Попри те, що зараз в українському війську служить 49000 жінок, що більше ніж у арміях будь-якої країни НАТО, окремої жіночої ветеранської специфіки на рівні законодавства, серед офіційних напрямів діяльності українського Мінветеранів та серед урядових програм і проєктів досі не має, зазначає захисниця.

Іншим аспектом ветеранської політики США, який заслуговує на увагу, є підтримка ветеранського підприємництва, вважає експертка та екскерівниця головного управління МВС України по роботі з постраждалими та членами їхніх сімей Мєр’єм Джелілова. В США ветеранським бізнесом почали опікуватися ще у 1981 році, і за цей час було створено розвинену інфраструктуру із навчання, кредитування, грантової допомоги, консалтингу, наставництва та прямого залучення до державних контрактів для ветеранів-підприємців. Попри те, що станом на 23 лютого 2022 року в Україні було зареєстровано понад 12 тисяч ветеранських бізнесів, з юридичної точки зору, ветеранського підприємництва в Україні досі не існує. Немає ані юридичного визначення цього поняття та критеріїв визначення такої діяльності, ані відповідних механізмів заохочення, ані центрального органу влади, який би опікувався цим питанням, наголошує М. Джелілова.

Серед загальних переваг американської моделі ветеранської політики, за словами учасників конференції, слід відзначити те, що вона ефективно виконує мотиваційну функцію для військових, має позитивний вплив на економіку і суспільство та є невіддільним складником політики національної гідності. Це приклад того, як через ставлення до ветеранів закладається повага до громадянства та країни.

Проте, на думку експертів,американську модель ветеранської політики неможливо просто так взяти та скопіювати, через різницю в фінансових можливостях, інфраструктурних спроможностях та організаційних ресурсах. В нас немає іншого виходу, аніж своїми силами та у власних інтересах починати будувати одну з найбільш масово орієнтованих, складних, розумних та справедливих ветеранських політик у світі, підсумували учасники зібрання.