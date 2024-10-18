Американский опыт ветеранской политики обсудили на конференции украинских общественных организаций

Во время ветеранской конференции "Изменения после войны или Победа благодаря изменениям?..", состоявшейся 18 октября в Киеве и организованной ОО "Вільні та Вірні", был представлен аналитический Доклад "Американский опыт ветеранской политики для Украины".

По словам инициатора конференции, главы ОО "Вільні та Вірні", воина-добровольца Виталия Герсака, который присоединился к присутствующим в онлайн-режиме, поскольку сейчас находится на одном из горячих участков фронта, ветеранская политика в США – это пример того, как должно работать государство.

Из опыта ветеранской политики наших американских партнеров каждый может вынести что-то свое. Высокопоставленные чиновники — узнать, как построена система заботы о защитниках в стране с самой мощной армией в мире. Депутаты — о том, какова роль представительной власти в решении проблем ветеранов. Общественность может оценить, к чему следует стремиться и какую систему строить. Для военнослужащих и ветеранов — это возможность увидеть, что такое уважение и забота на практике, отметил В. Герсак.

По словам военнослужащей 112-й отдельной бригады Сил ТРО ВСУ Екатерины Поп, в США еще в начале 90-х годов начали внедрять гендерно ориентированную поддержку женщин-ветеранов. На сегодняшний день женскую ветеранскую политику в США регулируют более 20 отдельных законов, реализуют около десятка различных госинституций и внедряют несколько десятков специализированных проектов и программ. В Украине ничего подобного никогда не существовало и до сих пор не существует. Несмотря на то, что сейчас в украинской армии служит 49000 женщин, больше чем в армиях любой страны НАТО, отдельной женской ветеранской специфики на уровне законодательства, среди официальных направлений деятельности украинского Минветеранов и среди правительственных программ и проектов до сих пор нет, отмечает защитница.

Другим аспектом ветеранской политики США, который заслуживает внимания, является поддержка ветеранского предпринимательства, считает эксперт и экс-руководитель главного управления МВД Украины по работе с пострадавшими и членами их семей Мерьем Джелилова. В США ветеранским бизнесом начали заниматься еще в 1981 году, и за это время была создана развитая инфраструктура по обучению, кредитованию, грантовой помощи, консалтингу, наставничеству и прямому привлечению к государственным контрактам для ветеранов-предпринимателей. Несмотря на то, что на 23 февраля 2022 года в Украине было зарегистрировано более 12 тысяч ветеранских бизнесов, с юридической точки зрения, ветеранского предпринимательства в Украине до сих пор не существует. Нет ни юридического определения этого понятия и критериев определения такой деятельности, ни соответствующих механизмов поощрения, ни центрального органа власти, который занимался бы этим вопросом, отмечает М. Джелилова.

Среди общих преимуществ американской модели ветеранской политики, по словам участников конференции, следует отметить, что она эффективно выполняет мотивационную функцию для военных, оказывает положительное влияние на экономику и общество и является неотъемлемой составляющей политики национального достоинства. Это пример того, как через отношение к ветеранам закладывается уважение к гражданству и стране.

Однако, по мнению экспертов, американскую модель ветеранской политики невозможно просто так взять и скопировать из-за разницы в финансовых возможностях, инфраструктурных возможностях и организационных ресурсах. У нас нет другого выхода, нежели своими силами и в собственных интересах начинать строить одну из наиболее массово ориентированных, сложных, разумных и справедливых ветеранских политик в мире, подытожили участники собрания.