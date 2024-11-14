Ретельно продуманий прийом: чому апельсини упаковують у червону сітку

Ви помічали, що апельсини ніколи не продаються у жовтих, синіх чи зелених сітках?

Коли ми йдемо за покупками, багато речей здаються нам цілком звичайними: наприклад, апельсини та мандарини в червоних сітчастих мішечках. Але чи замислювалися ви, чому їх майже завжди пакують саме так? Можливо, на перший погляд, це просто спосіб зберегти фрукти разом, але насправді тут є хитрий маркетинговий хід. Раніше ми розповідали, як вибрати солодкі цитрусові у магазині. Тепер розповімо, чому їх часто пакують у червону сітку.

Чому саме червона сітка

Червоний колір сітки не випадковий — він насправді працює на користь зовнішнього вигляду апельсинів. Червоний відтінок сітки посилює яскравість помаранчевої шкірки, через що фрукти здаються більш насиченими та стиглими. Цей ефект контрасту змушує фрукти виглядати свіжішими та привабливішими, що спонукає покупців зробити вибір саме на користь таких апельсинів. Той самий трюк застосовується і до мандаринів і навіть до помаранчевих грейпфрутів, адже червона сітка відмінно доповнює їх природні відтінки.

Цікаво, що для інших цитрусових застосовуються аналогічні хитрощі: наприклад, лимони найчастіше упаковують у жовті або зелені сітки, які підкреслюють їхню жовтизну і свіжість. А якби лимони теж помістили в червону упаковку, вони могли б здатися навіть трохи помаранчевими. Це ілюзія кольору, яку використовують, щоб кожен плід виглядав ідеально стиглим.

Інші маркетингові уловки

Червоні сітчасті мішечки — лише один із безлічі прийомів, що застосовуються магазинами. Наприклад, яскраво забарвлені фрукти та овочі часто виставляють на рівні очей, щоб їх було простіше помітити, а свіжоспечені продукти розташовують біля входу, щоб покупці відразу ж потрапляли під ароматну "чарівність" хліба та булочок. Ці хитрощі допомагають магазинам робити продукти візуально привабливими, стимулюючи нас до покупок.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити кислі мандарини солодкими. Невелика хитрість покращить смак фруктів.