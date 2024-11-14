Тщательно продуманная уловка: почему апельсины упаковывают в красную сетку

Вы замечали, что апельсины никогда не продаются в желтых, синих или зеленых сетках?

Когда мы идем за покупками, многие вещи кажутся нам вполне обычными и привычными: например, апельсины и мандарины в красных сетчатых мешочках. Но задумывались ли вы, почему их почти всегда упаковывают именно так? Возможно, на первый взгляд это просто способ сохранить фрукты вместе, но на самом деле здесь есть хитрый маркетинговый ход. Ранее мы рассказывали, как выбрать сладкие цитрусовые в магазине. Теперь расскажем, почему их часто упаковывают в красную сетку.

Почему именно красная сетка

Красный цвет сетчатого пакета не случаен — он на самом деле работает на пользу внешнему виду апельсинов. Красный оттенок сетки усиливает яркость оранжевой кожуры, из-за чего фрукты кажутся более насыщенными и спелыми. Этот эффект контраста заставляет фрукты выглядеть свежее и привлекательнее, что побуждает покупателей сделать выбор именно в пользу таких апельсинов. Тот же трюк применяется и к мандаринам и даже к оранжевым грейпфрутам, ведь красная сетка отлично дополняет их естественные оттенки.

Интересно, что для других цитрусовых применяются аналогичные приемы: например, лимоны чаще всего упаковывают в желтые или зеленые сетки, которые подчеркивают их желтизну и свежесть. А если бы лимоны тоже поместили в красную упаковку, они могли бы показаться даже слегка оранжевыми. Это иллюзия цвета, которую используют, чтобы каждый плод выглядел идеально спелым.

Другие маркетинговые уловки

Красные сетчатые мешочки — лишь один из множества приемов, применяемых магазинами. К примеру, ярко окрашенные фрукты и овощи часто выставляют на уровне глаз, чтобы их было проще заметить, а свежеиспеченные продукты располагают у входа, чтобы покупатели сразу же попадали под ароматный "обаяние" хлеба и булочек. Эти приемы помогают магазинам делать продукты визуально привлекательными, стимулируя нас к покупкам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать кислые мандарины сладкими. Небольшая хитрость улучшит вкус фруктов.