Якщо гаманець порожній: як швидко накопичити гроші
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дотримуйтеся кількох порад, щоб покращити фінансовий стан
Велика частина українців живе за межею бідності. За даними Світового банку, йдеться про 9 з 32 мільйонів осіб, тобто, майже 30% населення України. Тому знати, як вийти зі складного матеріального становища, просто необхідно.
Для того, щоб почувати себе комфортніше у фінансовому плані, важливо думати про збільшення доходу. Водночас не меншу роль відіграють ваші дії з грошима. "Телеграф" дасть щодо цього кілька порад.
- Не користуйтеся кредитними картками та не беріть у борг. Швидкі гроші лише створюють враження, що ви контролюєте ситуації та закриваєте всі свої потреби. Однак потім їх потрібно віддавати, і ці фінансові зобов'язання можуть викликати стрес. Вчіться жити за своїми коштами, так, щоб вистачало на все.
- Економія — важлива частина фінансової грамотності. І це не означає, що потрібно абсолютно у всьому себе обмежувати. Намагайтеся скоротити ті витрати, які є необов'язковими: походи в кіно, театр, обіди поза домом, брендові речі.
- Думайте про додаткові джерела доходів. Проаналізуйте свої навички та подумайте, чим ви можете бути корисними іншим людям. Можливо, вийде взяти додатковий проєкт, надавати якісь послуги самостійно або ж підвищувати кваліфікацію і шукати більш оплачувану роботу.
- Формуйте фінансову подушку. Ми живемо у нестабільний час, коли можуть звільнити з роботи або є ймовірність опинитися без клієнтів на фрилансі. В ідеалі ви повинні мати коштів на період від 3 до 6 місяців життя. Починайте відкладати якомога швидше, щоб створити власну фінансову опору.
- Слідкуйте за акціями та знижками на бажані речі та купуйте їх за потребою, а не бажанням. Через певний час ви побачите, що у гаманці залишилась певна сума, яку вдалося заощадити.
Раніше "Телеграф" розповідав про п'ять звичок, через які вам не виходить розбагатіти. Ці дії роблять багато людей.