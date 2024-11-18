Якщо гаманець порожній: як швидко накопичити гроші

Дотримуйтеся кількох порад, щоб покращити фінансовий стан

Велика частина українців живе за межею бідності. За даними Світового банку, йдеться про 9 з 32 мільйонів осіб, тобто, майже 30% населення України. Тому знати, як вийти зі складного матеріального становища, просто необхідно.

Для того, щоб почувати себе комфортніше у фінансовому плані, важливо думати про збільшення доходу. Водночас не меншу роль відіграють ваші дії з грошима. "Телеграф" дасть щодо цього кілька порад.

Не користуйтеся кредитними картками та не беріть у борг. Швидкі гроші лише створюють враження, що ви контролюєте ситуації та закриваєте всі свої потреби. Однак потім їх потрібно віддавати, і ці фінансові зобов'язання можуть викликати стрес. Вчіться жити за своїми коштами, так, щоб вистачало на все.

Економія — важлива частина фінансової грамотності. І це не означає, що потрібно абсолютно у всьому себе обмежувати. Намагайтеся скоротити ті витрати, які є необов'язковими: походи в кіно, театр, обіди поза домом, брендові речі.

Думайте про додаткові джерела доходів. Проаналізуйте свої навички та подумайте, чим ви можете бути корисними іншим людям. Можливо, вийде взяти додатковий проєкт, надавати якісь послуги самостійно або ж підвищувати кваліфікацію і шукати більш оплачувану роботу.

Формуйте фінансову подушку. Ми живемо у нестабільний час, коли можуть звільнити з роботи або є ймовірність опинитися без клієнтів на фрилансі. В ідеалі ви повинні мати коштів на період від 3 до 6 місяців життя. Починайте відкладати якомога швидше, щоб створити власну фінансову опору.

Слідкуйте за акціями та знижками на бажані речі та купуйте їх за потребою, а не бажанням. Через певний час ви побачите, що у гаманці залишилась певна сума, яку вдалося заощадити.

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