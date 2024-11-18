Если кошелек пустой: как быстро накопить деньги

Следуйте нескольким советам, чтобы улучшить финансовое состояние

Большая часть украинцев живет на грани бедности. По данным Всемирного банка, речь идет о 9 из 32 миллионов человек, то есть почти 30% населения Украины. Поэтому знать, как выйти из сложного материального положения, просто необходимо.

Для того чтобы чувствовать себя более комфортно в финансовом плане, важно думать об увеличении дохода. В то же время, не меньшую роль играют ваши действия с деньгами. "Телеграф" даст по этому поводу несколько советов.

Не пользуйтесь кредитными картами и не берите взаймы. Быстрые деньги только создают впечатление, что вы контролируете ситуацию и закрываете все ваши потребности. Однако потом их следует отдавать, и эти финансовые обязательства могут вызвать стресс. Учитесь жить по своим средствам, так, чтобы хватало на все.

Экономия – важная часть финансовой грамотности. И это не значит, что нужно абсолютно во всем ограничивать себя. Старайтесь сократить те расходы, которые необязательны: походы в кино, театр, обеды вне дома, брендовые вещи.

Думайте о дополнительных источниках доходов. Проанализируйте свои навыки и подумайте, чем вы можете быть полезны другим людям. Возможно, получится взять дополнительный проект, предоставлять какие-либо услуги самостоятельно или повышать квалификацию и искать более оплачиваемую работу.

Формируйте финансовую подушку. Мы живем в нестабильное время, когда могут уволить с работы или есть возможность оказаться без клиентов на фрилансе. В идеале вы должны иметь средства на период от 3 до 6 месяцев жизни. Начните откладывать как можно скорее, чтобы создать собственную финансовую опору.

Следите за акциями и скидками на желаемые вещи и покупайте их по необходимости, а не по желанию. Через некоторое время вы увидите, что в кошельке осталась сумма, которую удалось сэкономить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти привычках, из-за которых вам не получается разбогатеть. Эти действия совершают многие люди.