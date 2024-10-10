Так не повинно бути: ці установки з дитинства прирікають на вічну бідність

Потрібно позбавлятися звичок, які формують психологію бідності

Багато людей з низьким рівнем доходів мріють вирватися з бідності, але часто не усвідомлюють, що деякі звички заважають їм досягти успіху. Щобільше, установки, нав’язані в дитинстві, можуть несвідомо впливати на фінансові рішення, прирікаючи людину на бідність у дорослому житті.

У матеріалі Ukr.Media перерахували ці негативні настанови, які здатні сформувати психологію бідності у людини та перекрити шлях до фінансової стабільності. Від таких бар’єрів потрібно терміново позбавлятися.

Які установки з дитинства заважають розбагатіти

Вічне "немає грошей"

Установка "грошей немає", яка прищеплена в дитинстві, часто формує в людини відчуття постійного дефіциту ресурсів та безвиході. У сім’ях, де регулярно обговорювалася нестача грошей, діти засвоюють, що гроші — це важкодоступне і їх завжди буде недостатньо. Щобільше, людина вважатиме, що без величезного капіталу вона не буде ні на що здатна. Така установка може породжувати страх перед витратами, обмежувати бажання ризикувати та прагнути більшого, створюючи у свідомості бар’єр до фінансового зростання.

"Не жили багато, не варто і починати"

Така фраза могла батьками використовуватися жартома, але могла залишити й свій відбиток на психіці дитини. Така установка відбиває глибоке переконання, що багатство та фінансовий добробут не для "простих людей". Це мислення найчастіше формується у сім’ях, де будь-які спроби покращити матеріальне становище сприймалися як марні чи навіть небезпечні. У дорослому житті така установка може виявлятися в небажанні прагнути великих доходів, шукати нові можливості або змінювати звичний спосіб життя.

"Тут нічого твого немає, от заробиш — буде"

Ця установка формується в дитинстві, коли дитина часто чує, що речі, якими вона користується, не належать їй, лише надані батьками. Таке сприйняття може створити в людини почуття залежності та недовіри до власних здобутків. У дорослому житті ця установка проявляється як занижена самооцінка та відчуття, що для отримання чогось цінного потрібно пройти складний і довгий шлях, перш ніж заслужити успіх.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вирватися зі злиднів. Ми поділилися корисними порадами.