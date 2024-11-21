П’ять простих кроків: як планувати особистий бюджет, щоб грошей вистачало на все

Поради фінансового експерта, які допоможуть вам правильно розподіляти свій бюджет

Щомісячне планування бюджету – це основа фінансової стабільності. А ще — реальна можливість накопичити гроші для здійснення своєї мрії. З чого почати і як не розгубитися серед потоку цифр, розповіла експерт та речник з питань корпоративних та персональних фінансів Єлєна Шепель.

Експерт по фінансах Єлєна Шепель

П’ять кроків до планування особистого бюджету

Перший крок: збір інформації

Перш ніж приступити до фінансового планування бюджету, потрібно зібрати повну інформацію про свої щомісячні доходи та витрати. Простіше кажучи – це збирання фактичних даних, які потрібно буде проаналізувати.

"Запишіть у доходи абсолютно всі надходження грошей за місяць. Це не тільки зарплата або будь-який прибуток від вашої діяльності, а й кешбек, субсидії, подарунки та подарункові сертифікати. Наступний етап – підрахунок ваших місячних витрат. Для зручності можна використовувати різноманітні мобільні додатки, банкінг або звичайну табличку в Excel. Поділіть витрати на різні категорії — житло, транспорт, медицина, продукти — й приблизно вирахуйте скільки відсотків від загальної суми витрачається в кожній категорії. Потім всі категорії витрат розподіліть на обов’язкові та необов’язкові. Оренда житла, оплата комунальних послуг, харчування, транспорт, а також кредитні виплати — це обов’язкові витрати. Необов’язкові — розваги, підписки на додатки у смартфоні чи Smart TV, шопінг та імпульсивні покупки", — радить Єлєна Шепель.

Другий крок: створення фінансового плану

Після того, як усі витрати поділені на першочергові та другорядні, можна визначити межі кожної категорії видатків та розпочати планування бюджету на наступний місяць.

"Розподіліть витрати у пропорції 50, 40 і 10. Якщо ж у вас є кредити чи борги, тоді ідеальна пропорція — 50, 30 та 20. Де 50 відсотків витрат — це обов’язкові платежі, які потрібно здійснювати на щомісячній основі. 30 або 40 — це бажані, але необов’язкові витрати. А 10 чи 20 відсотків — це заощадження, які йдуть на створення фінансової подушки безпеки та погашення кредитів (як мінімум 10 відсотків з місячного бюджету має витрачатися на покриття боргів). Якщо у вас є проблеми з дисципліною — зробіть щомісячне накопичення 10% автоматичним. Для цього поставте у своєму банкінгу правило — 10% від кожного зарахування на картку відразу перераховуються на окремий рахунок. Цю ж формулу можна застосувати й при обміні валюти: 10% від виведеної суми автоматично потрапляють на рахунок з заощадженнями. Головне завдання — автоматизувати частину цих накопичень та створити резервний фонд".", – розповідає Єлєна Шепель.

Експерт по фінансах Єлєна Шепель

Третій крок: контроль витрат

Запланувати бюджет – лише половина справи. Важливо протягом місяця відстежувати всі свої витрати, щоб зрозуміти, чи зійшлася планова цифра з фактичною. Якщо вам не вдалося вкластися в бюджет, точні дані дозволять визначити, де відхилення від плану. Після цього ви зможете скоригувати бюджет наступного місяця.

"Навичка фінансового планування — це як м’яз, який потрібно постійно прокачувати. Мало кому вдається планувати ідеально з самого початку. Будьте готові до того, що перші три місяці планування відхилення між планом та фактом будуть досить помітні. Ставтесь до цього спокійно. Поступово фінансове планування стане точнішим і будь-які відхилення стануть мінімальні", — заспокоює Єлєна Шепель.

Четвертий крок: планування фінансових цілей

Розібравшись із плануванням місячного бюджету, можна ставити перед собою фінансові цілі та приступати до накопичення грошей. Для цього місячний фінансовий план потрібно буде реорганізувати. Звісно, все залежатиме від рівня ваших доходів. Якщо для покриття базових потреб у місячному бюджеті вам вистачатиме менше суми, ніж половина доходів – сміливо плануйте важливі покупки.

"Залежно від терміну, протягом якого вам хочеться реалізувати фінансові цілі, їх можна поділити на три категорії. Короткотермінові — для їх досягнення потрібні один-два місяці. Середньотермінові — на їх втілення піде до 12 місяців. Та довготермінові — завдання, для реалізації яких потрібно більше як рік. Варто додати, що планування — це дуже індивідуальна історія. Шлях до мети залежить від доходів людини, а вони можуть змінюватись в кращу чи гіршу сторону", — стверджує Єлєна Шепель.

П’ятий крок: створення фінансового плану на рік

Є кілька схем річного планування, які використовуються для досягнення довгострокових фінансових цілей, наприклад, якщо вам потрібно придбати автомобіль.

"Перше, що потрібно зробити — зацифрувати свою фінансову ціль. Дізнайтесь скільки коштує автівка. Її вартість розділіть на суму, яку можете реально відкладати щомісяця. Порахуйте скільки місяців вам знадобиться, щоб купити авто, Можна піти й від зворотного. Поділіть вартість автомобіля на кількість місяців, за які хочете накопичити гроші. Так ви дізнаєтесь, скільки коштів вам потрібно відкладати щомісяця. Якщо ж ви хочете скоротити період накопичення — відмовтесь від частини необов’язкових витрат та імпульсивних покупок. Шляхом зменшення витрат в інших категоріях ви можете досягнути цілі на кілька місяців раніше. Важливо почати планувати свій бюджет та заощаджувати вже зараз. Накопичувати можна навіть при мінімальному доході. Головне — робити це регулярно. За рік накопичена сума може вас приємно здивувати", – підсумувала Єлєна Шепель.

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