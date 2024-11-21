Пять простых шагов: как планировать личный бюджет, чтобы денег хватало на все

Советы финансового эксперта, которые помогут вам правильно распределять свой бюджет

Ежемесячное планирование бюджета – это база финансовой стабильности. А еще – реальная возможность накопить деньги для осуществления своей мечты. С чего начать и как не растеряться среди потока цифр, рассказала эксперт и спикер по вопросам корпоративных и персональных финансов Елена Шепель.

Эксперт по финансам Елена Шепель

Пять шагов к планированию личного бюджета

Первый шаг: сбор информации

Прежде чем приступить к финансовому планированию бюджета, нужно собрать полную информацию о своих ежемесячных доходах и расходах. Проще говоря – это сбор фактических данных, которые нужно будет проанализировать.

"Запишите в доходы абсолютно все поступления денег за месяц. Это не только зарплата или какая-либо прибыль от вашей деятельности, но и кэшбек, субсидии, подарки и подарочные сертификаты. Следующий этап – подсчет ваших месячных расходов. Для удобства можно использовать разнообразные мобильные приложения, банкинг или обычную табличку в excel. Разделите расходы на разные категории – жилье, транспорт, медицина, продукты – и примерно посчитайте сколько процентов от общей суммы расходуется в каждой категории. Затем все категории расходов разделите на обязательные и необязательные. Аренда жилья, оплата коммунальных услуг, питание, транспорт, а также кредитные выплаты – это обязательные расходы. Необязательные – развлечения, подписки на приложения в смартфоне или Smart TV, шоппинг и импульсивные покупки", — советует Елена Шепель.

Второй шаг: создание финансового плана

После того, как все расходы поделены на первоочередные и второстепенные, можно определить границы каждой категории расходов и начать планирование бюджета на следующий месяц.

"Распределите расходы в пропорции 50, 40 и 10. Если же у вас есть кредиты или долги, тогда идеальная пропорция – 50, 30 и 20. Где 50 процентов расходов – это обязательные платежи, которые нужно осуществлять на ежемесячной основе. 30 или 40 – это желаемые, но необязательные затраты. А 10 или 20 процентов – это сбережения, которые идут на создание финансовой подушки безопасности и погашения кредитов (как минимум 10 процентов от месячного бюджета должны тратиться на покрытие долгов). Если у вас есть проблемы с дисциплиной – сделайте ежемесячное накопление 10% автоматическим. Для этого поставьте в своем банкинге правило – 10% от каждого зачисления на карточку сразу перечисляются на отдельный счет. Эту же формулу можно применить и при обмене валюты: 10% выведенной суммы автоматически попадают на счет со сбережениями. Главная задача – автоматизировать часть этих накоплений и создать резервный фонд", – рассказывает Елена Шепель.

Эксперт по финансам Елена Шепель

Третий шаг: контроль затрат

Запланировать бюджет – только половина дела. Важно в течение месяца отслеживать все свои расходы, чтобы понять сошлась ли плановая цифра с фактической. Если вам не удалось вложиться в бюджет, точные данные позволят определить, где произошло отклонение от плана. После этого вы сможете скорректировать бюджет на следующий месяц.

"Навык финансового планирования – это как мышца, которую нужно постоянно прокачивать. Мало кому удается планировать идеально с самого начала. Будьте готовы к тому, что первые три месяца планирования отклонения между планом и фактом будут достаточно заметны. Относитесь к этому спокойно. Постепенно финансовое планирование станет более точным и любые отклонения станут минимальными", — успокаивает Елена Шепель.

Четвертый шаг: планирование финансовых целей

Разобравшись с планированием месячного бюджета, можно ставить перед собой финансовые цели и приступать к накоплению денег. Для этого месячный финансовый план нужно будет реорганизовать. Конечно, все будет зависеть от уровня ваших доходов. Если для покрытия базовых нужд в месячном бюджете вам будет хватать меньше суммы, чем половина доходов — смело планируйте важные покупки.

"В зависимости от срока, за который вам хочется реализовать финансовые цели, их можно разделить на три категории. Краткосрочные – для их достижения нужны один-два месяца. Среднесрочные – на их воплощение уйдет до 12 месяцев. Но долгосрочные – задачи, для реализации которых нужно больше года. Стоит добавить, что планирование – это очень индивидуальная история. Путь к цели зависит от доходов человека, а они могут изменяться в лучшую или худшую сторону", — говорит Елена Шепель.

Пятый шаг: создание финансового плана на год

Есть несколько схем годового планирования, используемых для достижения долгосрочных финансовых целей. К примеру, если вам нужно приобрести автомобиль.

"Первое, что нужно сделать – оцифровать свою финансовую цель. Узнайте сколько стоит автомобиль. Его стоимость разделите на сумму, которую можете реально откладывать ежемесячно. Посчитайте сколько месяцев вам понадобится, чтобы купить авто, можно уйти и от обратного. Разделите стоимость автомобиля на количество месяцев, за которые хотите накопить деньги. Так вы узнаете, сколько средств вам нужно откладывать ежемесячно. Если же вы хотите сократить период накопления – откажитесь от части необязательных затрат и импульсивных покупок. Путем уменьшения затрат в других категориях вы можете достичь цели на несколько месяцев раньше. Важно начать планировать свой бюджет и экономить уже сейчас. Накапливать можно даже при минимальном доходе. Главное – делать это регулярно. Через год накопленная сумма может вас приятно удивить", – подытожила Елена Шепель.

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