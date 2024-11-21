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Пять простых шагов: как планировать личный бюджет, чтобы денег хватало на все

Автор
Галина Струс
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Простые советы, которые помогут начать планировать личный бюджет
Простые советы, которые помогут начать планировать личный бюджет. Фото Freepik

Советы финансового эксперта, которые помогут вам правильно распределять свой бюджет

Ежемесячное планирование бюджета – это база финансовой стабильности. А еще – реальная возможность накопить деньги для осуществления своей мечты. С чего начать и как не растеряться среди потока цифр, рассказала эксперт и спикер по вопросам корпоративных и персональных финансов Елена Шепель.

Елена Шепель
Эксперт по финансам Елена Шепель

Пять шагов к планированию личного бюджета

Первый шаг: сбор информации

Прежде чем приступить к финансовому планированию бюджета, нужно собрать полную информацию о своих ежемесячных доходах и расходах. Проще говоря – это сбор фактических данных, которые нужно будет проанализировать.

"Запишите в доходы абсолютно все поступления денег за месяц. Это не только зарплата или какая-либо прибыль от вашей деятельности, но и кэшбек, субсидии, подарки и подарочные сертификаты. Следующий этап – подсчет ваших месячных расходов. Для удобства можно использовать разнообразные мобильные приложения, банкинг или обычную табличку в excel. Разделите расходы на разные категории – жилье, транспорт, медицина, продукты – и примерно посчитайте сколько процентов от общей суммы расходуется в каждой категории. Затем все категории расходов разделите на обязательные и необязательные. Аренда жилья, оплата коммунальных услуг, питание, транспорт, а также кредитные выплаты – это обязательные расходы. Необязательные – развлечения, подписки на приложения в смартфоне или Smart TV, шоппинг и импульсивные покупки", — советует Елена Шепель.

Второй шаг: создание финансового плана

После того, как все расходы поделены на первоочередные и второстепенные, можно определить границы каждой категории расходов и начать планирование бюджета на следующий месяц.

"Распределите расходы в пропорции 50, 40 и 10. Если же у вас есть кредиты или долги, тогда идеальная пропорция – 50, 30 и 20. Где 50 процентов расходов – это обязательные платежи, которые нужно осуществлять на ежемесячной основе. 30 или 40 – это желаемые, но необязательные затраты. А 10 или 20 процентов – это сбережения, которые идут на создание финансовой подушки безопасности и погашения кредитов (как минимум 10 процентов от месячного бюджета должны тратиться на покрытие долгов). Если у вас есть проблемы с дисциплиной – сделайте ежемесячное накопление 10% автоматическим. Для этого поставьте в своем банкинге правило – 10% от каждого зачисления на карточку сразу перечисляются на отдельный счет. Эту же формулу можно применить и при обмене валюты: 10% выведенной суммы автоматически попадают на счет со сбережениями. Главная задача – автоматизировать часть этих накоплений и создать резервный фонд", – рассказывает Елена Шепель.

Елена Шепель
Эксперт по финансам Елена Шепель

Третий шаг: контроль затрат

Запланировать бюджет – только половина дела. Важно в течение месяца отслеживать все свои расходы, чтобы понять сошлась ли плановая цифра с фактической. Если вам не удалось вложиться в бюджет, точные данные позволят определить, где произошло отклонение от плана. После этого вы сможете скорректировать бюджет на следующий месяц.

"Навык финансового планирования – это как мышца, которую нужно постоянно прокачивать. Мало кому удается планировать идеально с самого начала. Будьте готовы к тому, что первые три месяца планирования отклонения между планом и фактом будут достаточно заметны. Относитесь к этому спокойно. Постепенно финансовое планирование станет более точным и любые отклонения станут минимальными", — успокаивает Елена Шепель.

Четвертый шаг: планирование финансовых целей

Разобравшись с планированием месячного бюджета, можно ставить перед собой финансовые цели и приступать к накоплению денег. Для этого месячный финансовый план нужно будет реорганизовать. Конечно, все будет зависеть от уровня ваших доходов. Если для покрытия базовых нужд в месячном бюджете вам будет хватать меньше суммы, чем половина доходов — смело планируйте важные покупки.

"В зависимости от срока, за который вам хочется реализовать финансовые цели, их можно разделить на три категории. Краткосрочные – для их достижения нужны один-два месяца. Среднесрочные – на их воплощение уйдет до 12 месяцев. Но долгосрочные – задачи, для реализации которых нужно больше года. Стоит добавить, что планирование – это очень индивидуальная история. Путь к цели зависит от доходов человека, а они могут изменяться в лучшую или худшую сторону", — говорит Елена Шепель.

Пятый шаг: создание финансового плана на год

Есть несколько схем годового планирования, используемых для достижения долгосрочных финансовых целей. К примеру, если вам нужно приобрести автомобиль.

"Первое, что нужно сделать – оцифровать свою финансовую цель. Узнайте сколько стоит автомобиль. Его стоимость разделите на сумму, которую можете реально откладывать ежемесячно. Посчитайте сколько месяцев вам понадобится, чтобы купить авто, можно уйти и от обратного. Разделите стоимость автомобиля на количество месяцев, за которые хотите накопить деньги. Так вы узнаете, сколько средств вам нужно откладывать ежемесячно. Если же вы хотите сократить период накопления – откажитесь от части необязательных затрат и импульсивных покупок. Путем уменьшения затрат в других категориях вы можете достичь цели на несколько месяцев раньше. Важно начать планировать свой бюджет и экономить уже сейчас. Накапливать можно даже при минимальном доходе. Главное – делать это регулярно. Через год накопленная сумма может вас приятно удивить", – подытожила Елена Шепель.

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#Бюджет #Экономия #Финансовый план