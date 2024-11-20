Навіть якщо маленька зарплата: як відкладати гроші без шкоди бюджету і створити "подушку безпеки"

Розповідаємо, як накопичити кошти

У сучасному світі важливо мати "подушку безпеки" у вигляді фінансів. Для того, щоб її створити, треба правильно організувати бюджет. Однак у багатьох виникають проблеми із накопиченням коштів через недостатній рівень заробітку.

Накопичення грошей навіть із маленькою зарплатою вимагає дисципліни, аналізу витрат і чіткого планування. Почніть із маленьких кроків: ведіть облік, зменшуйте необов’язкові витрати й автоматизуйте заощадження — інформує "Телеграф".

Як накопичити гроші

Аналіз витрат

Упродовж одного-двох місяців записуйте всі свої витрати, навіть найменші. Це допоможе визначити, на що витрачається найбільше грошей, і скоригувати звички. Зручно використовувати мобільні додатки або просто вести записи у блокноті чи Excel-таблиці. Аналіз показує, які витрати можна скоротити без значного впливу на якість життя (наприклад, кава у кав’ярнях чи часті перекуси).

Складіть бюджет

Розподіліть свої доходи за основними категоріями: необхідні витрати (їжа, комунальні послуги), відпочинок, накопичення тощо. Експерти радять відкладати не менше 15% доходу щомісяця. Для зручності можна використовувати метод "конвертів", коли кожна категорія витрат має чітко визначений бюджет.

Відкладайте гроші одразу

Щойно отримуєте зарплату, одразу відкладайте певну частину, наприклад 10–15%. Це можна зробити автоматично через банківський рахунок або фізично покласти в окрему "скарбничку". Важливо ставити конкретну мету (наприклад, зібрати на відпустку чи ремонт), адже це мотивує більше економити.

Відмовтеся від шкідливих звичок

Скорочення витрат на алкоголь, сигарети чи "сміттєву" їжу не лише зекономить гроші, а й покращить здоров’я. За рік це може становити значну суму. Кошти, які ви повинні були витратити на шкідливі звички, відкладайте.

Раніше "Телеграф" розповідав, які найпоширеніші звички бідних людей. Перевірте, чи робите ви ці дії.