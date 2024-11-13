Забудьте про фінансову яму: як не жити "від зарплати до зарплати"

Важливо вміти планувати свій бюджет

Для того, щоб забути про злидні і уникнути ситуацій, коли грошей ледве вистачає від зарплати до зарплати, варто використовувати деякі стратегії фінансового планування, щоб покращити свій бюджет.

Особливо важливо це для людей, які мають невеликий рівень доходу. "Телеграф" розповість, як вирватися зі злиднів і правильно розподіляти свої витрати.

Побудова бюджету та контроль витрат

Відстежуйте доходи і витрати. Записуйте всі витрати, навіть найменші, щоб побачити повну картину свого фінансового становища. Згодом ви зможете виділити статті витрат, які можна скоротити або усунути.

Встановіть обмеження на неважливі покупки. Наприклад, обмежте витрати на каву в кафе чи покупки непотрібних речей.

Збільшення доходу

Розгляньте додаткові джерела заробітку. Вільна робота, репетиторство або онлайн-послуги можуть стати гарним підробітком. Навіть невеликі додаткові доходи можуть допомогти накопичити резерв або погасити борги швидше.

Інвестуйте у свої навички. Знайдіть безкоштовні онлайн-курси, які підвищать вашу кваліфікацію або навчать новим навичкам. Це може підвищити ваш потенційний дохід у майбутньому.

Формування фінансової подушки

Складіть фонд на екстрені витрати. Відкладайте навіть невеликі суми (наприклад, 5-10% зарплати) на окремий рахунок, який можна використати тільки у випадку екстрених ситуацій​

Автоматизуйте заощадження. Налаштуйте автоматичне переведення невеликих сум на заощаджувальний рахунок одразу після отримання зарплати. Це допоможе не пропустити відкладення​.

Раніше "Телеграф" розповідав, від яких звичок відмовляються навіть мільярдери. Ми назвали 10 головних речей, від яких варто відмовитись, якщо ви хочете стати багатими.