В кого можуть відібрати субсидію після Нового року

Ці умови обов'язкові для всіх отримувачів субсидії

Отримувач житлової субсидії повинен інформувати Пенсійний фонд про певні зміни в своєму матеріальному та соціальному становищі. Особливо про ті, які впливають на право отримувати субсидію. Якщо цього не зробити протягом визначеного терміну, субсидію можуть відібрати, а надміру виплачені кошти змусити повернути.

На повідомлення про зміни обставин життя Пенсійний фонд відводить отримувачам місяць. Здебільшого після їх настання, потрібно подавати документи на отримання субсидії заново.

Про що потрібно повідомляти Пенсійний фонд

якщо змінилася кількість зареєстрованих у житлі осіб, в тому числі якщо хтось виїхав за кордон на понад 60 днів,

якщо змінився склад родини чи соціальний статус: хтось помер, народився, був укладений або розірваний шлюб або ж 14-річні підлітки отримали ID-картку,

якщо змінилися нюанси щодо самого житла: перелік отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, витрат на управління багатоквартирних будинків, зміна управителя, створення ОСББ тощо,

якщо людина придбала машину, квартиру, землю чи іноземну валюту,

якщо був отриманий одноразовий дохід, що перевищує 25 кратний розмір прожиткового мінімуму. Станом на грудень 2024 року — це 75700 грн.

Також в Пенсійний фонд потрібно повідомити в разі того, якщо людина стала безробітною. В такому випадку можна подати нову декларацію та заяву після першої виплати допомоги з безробіття від держави. Суму субсидії розраховуватимуть не від попередніх доходів, а від розміру соціальної допомоги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що орендарі також мають право отримувати субсидії. Якщо це переселенці — їм навіть не потрібен договір наймання житла.