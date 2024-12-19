МСЕК реформують. Чи зміняться в Україні групи інвалідності

Все перейде в електронну форму

В Україні повним ходом просувається реформа, яка повинна замінити скандально відомі медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Групи інвалідності, які були раніше схвалені МСЕК, продовжать діяти навіть після впровадження реформи.

Про це розповів народний депутат фракції "Батьківщина" та перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк в ефірі "КИЇВ24". За його словами, зміни у процедурі оцінки інвалідності не вплинуть на раніше встановлені статуси.

Однак, як пояснює Цимбалюк, повторна перевірка може бути призначена виключно правоохоронними органами , якщо група інвалідності була надана за рішенням РНБО з 2022 року. Але то окремі випадки, зазначає депутат.

Однією з головних новацій реформи стане перехід на електронний документообіг. Людям більше не доведеться витрачати час на численні візити до кабінетів, адже все буде в електронній формі. Проте, деякі документи все ще будуть потрібні в паперовому вигляді, розповів Цимбалюк.

Також він зазначив, що в анонсованій Кабінетом міністрів системі гарантується прозорість.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО по фактах численних порушень МСЕК та фальшивих інвалідностей для посадових осіб доручив ліквідувати цю систему. На його думку, відповідальність мають понести у центральних органах влади — по вертикалі контролю за МСЕК.

25 жовтня Кабінет міністрів затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що МСЕК в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.

20 листопада Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №12178, яким пропонується ліквідувати медико-соціальні експертні комісії. Проєктом закону пропонується з 1 січня 2025 року замінити МСЕК командами лікарів-практиків.

Раніше "Телеграф" писав, як оформити інвалідність українцям після ліквідації МСЕК. Медико-соціальну експертизу тепер проводитимуть у кластерних та надкластерних лікарнях.