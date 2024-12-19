Зараз його можна поміняти на останній iPhone: раритетні телефони Nokia продають по 150 тисяч гривень
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Ця модель телефону була випущена далекого 2005 року
На популярній українській платформі онлайн-оголошень продають телефон Nokia 8800 Sapphire Arte за 150 тисяч гривень. Що цікаво, раритетний гаджет коштує більше ніж останній новенький iPhone.
Продавець вказує, що телефон абсолютно новий, у заводських плівках і був привезений із Європи на продаж. За вказану суму пропонує повний заводський комплект.
За словами автора оголошення, гаджет працює з усіма операторами й не є підробкою чи рефрешем. Торгуватися щодо ціни продавець не готовий, про що він чітко вказав. Також він не розглядає варіантів обміну.
Варто додати, що ця модель телефону була випущена далекого 2005 року. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, а захисне скло екрана — зі стійкого до подряпин загартованого скла. Рухливою частиною є екран та клавіатура, яка у закритому стані знаходиться у сталевому "склянці".
Тоді гаджет став популярним завдяки преміальним матеріалам. Його корпус виконаний з нержавіючої сталі, а кнопка сапфіра була символом ексклюзивності.
До речі, на інших маркетплейсах його ціна від 4 до 10 тисяч гривень. Водночас останній iPhone 16 Pro Max на 1 Тб можна придбати за ціною близько 85 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві продають особняк напханий антикваріатом, шкурами та позолотою за нереальні гроші.