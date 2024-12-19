Зараз його можна поміняти на останній iPhone: раритетні телефони Nokia продають по 150 тисяч гривень

Ця модель телефону була випущена далекого 2005 року

На популярній українській платформі онлайн-оголошень продають телефон Nokia 8800 Sapphire Arte за 150 тисяч гривень. Що цікаво, раритетний гаджет коштує більше ніж останній новенький iPhone.

Продавець вказує, що телефон абсолютно новий, у заводських плівках і був привезений із Європи на продаж. За вказану суму пропонує повний заводський комплект.

За словами автора оголошення, гаджет працює з усіма операторами й не є підробкою чи рефрешем. Торгуватися щодо ціни продавець не готовий, про що він чітко вказав. Також він не розглядає варіантів обміну.

Фото з оголошення

Варто додати, що ця модель телефону була випущена далекого 2005 року. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, а захисне скло екрана — зі стійкого до подряпин загартованого скла. Рухливою частиною є екран та клавіатура, яка у закритому стані знаходиться у сталевому "склянці".

Фото з оголошення

Тоді гаджет став популярним завдяки преміальним матеріалам. Його корпус виконаний з нержавіючої сталі, а кнопка сапфіра була символом ексклюзивності.

Фото з оголошення

До речі, на інших маркетплейсах його ціна від 4 до 10 тисяч гривень. Водночас останній iPhone 16 Pro Max на 1 Тб можна придбати за ціною близько 85 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві продають особняк напханий антикваріатом, шкурами та позолотою за нереальні гроші.