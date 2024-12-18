Орендарі мають право на субсидію, інколи навіть договір не потрібен

Сума субсидії рахується індивідуально, залежно від статків родини

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в Україні при подачі документів в грудні призначаються з місяця заявки. Отримувати такий вид допомоги від держави можуть не тільки власники або зареєстровані у квартирі особи.

У Мінсоцполітики нагадують — право на субсидію має і сім'я, яка орендує будинок або ж квартиру. Важлива умова — у орендарів має бути договір наймання квартири. Також він має бути дійсний, а склад домогосподарства вказується в ньому.

Особливість є для категорії орендарів, які є внутрішньо переміщеними особами. Вони можуть не укладати договір на оренду, однак потрібно буде додати до пакета документів на отримання субсидії довідки ВПО.

Важливе зауваження: якщо ви вже отримували субсидію за основним місцем проживання або реєстрації, перед подачею документів потрібно відмовитися від отримання субсидії на попередньому місці. Якщо окремо починає жити частина родини, основний отримувач за старою адресою має подати уточнюючий документ до Пенсійного фонду. Звернутися у ПФУ для призначення субсидії можна будь-яким зручним способом: поштою, прийшовши особисто або скориставшись онлайн подачею.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому окрім орендарів та ВПО ще потрібно підготувати додаткові документи для отримання субсидії. Вони потрібні зокрема, якщо один з повнолітніх членів родини — студент.