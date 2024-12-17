Додаткові документи для отримання субсидії: кому вони потрібні

Сума субсидії залежить від доходів та розраховується індивідуально

Отримати субсидію в Україні можуть ті, хто занадто багато сплачують за комунальні послуги. Основні документи для отримання цього виду допомоги: заява та декларація про доходи.

В них вказують загальні дані про домогосподарство, хто в ньому проживає, адресу, постачальників послуг тощо, а також прибутки та витрати всіх членів домогосподарства та їхніх родин. Деякі категорії українців та іноземців мають також надати додаткові документи для отримання субсидії.

Якщо серед отримувачів субсидії є студент, який проживає разом з батьками або сам отримує субсидію на кімнату в гуртожитку — потрібно надати довідку про стипендію якщо вона є або про її відсутність.

Якщо родина — переселенці, надають довідку ВПО для кожної особи. В такому випадку договір оренди на житло не вимагається.

Якщо житло орендоване, надається копія договору про оренду. Важливо знати, що субсидію надають тільки до кінцевої дати терміну дії договору або до кінця опалювального сезону (30 квітня).

Якщо у людини був борг за житлово-комунальні послуги, потрібно докласти копію про реструктуризацію боргу.

Якщо у людини є доходи, про які невідомо податковій чи Пенсійному фонду, потрібно надати довідку про них.

Раніше "Телеграф" розповідав, доходи за який період потрібно вказувати, залежно від місяця подачі документів. Якщо ви подаєте документи в грудні, то це другий та третій квартали 2024 року.