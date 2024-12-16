Чи вдасться отримати субсидію до Нового року, якщо подати документи в грудні

Субсидію призначають тим родинам, де понад 15% доходу йде на оплату комунальних послуг

У грудні 2024 року в Україні триває процес призначення житлових субсидій на опалювальний сезон. На відміну від листопада, субсидія, призначена у грудні, виплачується без урахування попередніх місяців.

Для отримання житлової субсидії громадянам та іноземцям, що легально живуть в Україні необхідно подати такі документи:

Заява про призначення житлової субсидії.

Декларація про доходи і витрати осіб, які звертаються за субсидією.

Довідка про доходи, якщо в декларації зазначені доходи, інформація про які, відсутня у Пенсійному фонді України.

Договір про оренду житла (якщо є).

Документи, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації, якщо це необхідно.

Договір про реструктуризацію боргу, якщо він був.

Довідки ВПО (для переселенців).

Термін призначення субсидії

Субсидія призначається з місяця звернення до завершення опалювального сезону (до 30 квітня). В доходи в грудні враховується 2 та 3 квартали 2024 року. На призначення субсидії потрібні 14-30 днів, залежно від способу подачі та можливих уточнень у ПФУ. В разі помилки в документах — 30 днів надається на виправлення. Отримати субсидію до Нового року при подачі в грудні — не вдасться. Субсидія за грудень виплачується в січні.

Як подати документи

Особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду.

Поштою на адресу територіального органу Фонду.

Онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ, портал "Дія" або мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Раніше "Телеграф" розповідав, що до кінця 2024 року можна подати документи на субсидію на дрова. Вона доступна не у всіх областях. З січня планується почати призначати субсидії для ВПО на оренду житла, ця допомога також має територіальне обмеження.