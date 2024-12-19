Як обрати подарунок, що запам’ятається: святкові ідеї від редакції "Телеграфу"

У цьому переліку є подарунки для неї, для нього та для всіх

Зимові свята — це час, коли ми хочемо дарувати близьким не лише речі, а й тепло, турботу та частинку радості. У важкий для країни час подарунок набуває особливого значення: це не просто традиція, а спосіб підтримати, підбадьорити та показати, як багато для нас значать рідні люди.

Наша команда "Телеграфу" склала добірку найкращих ідей, які допоможуть знайти подарунок для кожного — від стильних аксесуарів до символічних дрібниць, які створюють затишок. Тут є варіанти для жінок і чоловіків, практичні та душевні подарунки, а також трохи несподіваних ідей.

"Щось для домашнього затишку"

Тая Білан — журналістка «Телеграфу»

Для когось, можливо, мої уподобання можуть здатися нудними, але для мене зимові свята – це про справжній домашній затишок. Я мрію про подарунки, які створять атмосферу тепла та комфорту.

До прикладу, керамічний посуд, м'яка постіль з ніжними рюшиками, велика ароматна свічка від українського виробника, біла піжама та м'які бежеві капці.

На мою думку, в ці складні часи ми не повинні забувати радувати своїх близьких та себе. Навіть маленькі, символічні подарунки, як знак уваги, матимуть велике значення і допоможуть зміцнити взаємини.

Подарунок-враження або подорож Україною

Ярослав Жарєнов — автор аналітичних статей та головний редактор «Телеграфу»

У нас з дружиною є традиція — дарувати один одному подорожі та емоції. У нас велика і прекрасна країна, в кожному регіоні можна знайти щось цікаве. Якщо гарно продумати, то подорож може справити по-справжньому незабутні враження і допомогти перезавантажитись. Цього нині всім нам дуже не вистачає.

Термос для пікніків, стильний шопер і автентичні українські прикраси

Анастасія Галата — авторка статей «Телеграфу»

Це доросле життя, і практичні подарунки я собі роблю сама. А от на різні "панські витребеньки" шкодую коштів. Так збіглося, що я маю чіткий і конкретний вішліст подарунків з посиланнями на три сторінки, і він наповнюється небезпечно швидко.

Наприклад, я хочу термос із ремінцем для того, аби брати з собою каву в машину і потім влаштовувати пікніки з видом на річку Дніпро (після зимових шин і ремонту гальм про витрати на термос не хочеться згадувати). Також великий шопер зі смішним написом "Не твоя квіточка" для походів у басейн. З нудним шопером у басейн я не йтиму.

Чудовим подарунком на Різдво також для мене є блакитний дукач та біле намисто із семи ниток гауліту та латуні від українського бренду Oksana Boriychuk, набір для створення солом'яного павука, гранатове намисто з пташкою від українського бренду retro kufer.

Квиток додому та оновлення техніки

Марина Шашкова — політична журналістка «Телеграфу»

В першу чергу, я мрію отримати квиток додому, в рідний Сіверськодонецьк. Можливо для когось це буде "банальщина", але це найголовніший подарунок, який я чекаю.

Якщо говорити про більш приземлені речі, то я з тих людей, хто ніколи не знає, що саме хоче на подарунок. Тому зазвичай прошу дарувати гроші, а потім вже сама придумаю. Але в період свят завжди слідкую за цінами на техніку. Зараз мене цікавить MacBook, час оновитись. Тож якщо побачу гарну ціну і знайду Санту, то обов'язково скину йому посилання!

Подарунковий сертифікат або адвент-календар

Ольга Кирилова — журналістка і міжнародна оглядачка «Телеграфу»

Для мене Різдво та Новий Рік завжди є родинними святами, тому щороку головне бажання та найцінніший подарунок — провести ці дні у затишку й любові з рідними, особливо у такі складні часи.

Але свята — це й гарний привід порадувати близьких подарунками відповідно до їхніх інтересів і вподобань. Я до цього питання ставлюся практично та вважаю, що варто заздалегідь казати людям, що хотілося б отримати.

Мені завжди до вподоби ідея з сертифікатами на покупки в тих чи інших магазинах — косметики, ювелірних виробів, техніки, або якихось спеціалізованих — на кшталт крамниць для творчості. Також приємним та нестандартним презентом може бути адвент-календар: їх величезна кількість на будь-який смак — від традиційних, із наповненням доглядовими засобами чи парфумами, до нестандартних, із природними мінералами чи коктейлями.

Засоби для авто, годинник та веселі шкарпетки

Ігор Тимофєєв — редактор «Телеграфу»

Чоловіки мають особливу пристрасть до своїх автомобілів, і тому найкращим подарунком для них стануть сертифікати, пов'язані з автомобільною сферою. Можна також вибрати якісні набори для чистки та догляду за салоном машини.

Класикою серед подарунків завжди були годинники – від Casio, які мають варіанти на будь-який гаманець, до бюджетних, але якісних SKMEI. Також гарні годинники у Maserati.

А щоб додати трохи грайливості та позитиву, варто придивитися до різнокольорових шкарпеточок – вони неодмінно піднімуть настрій і додадуть яскравих фарб у повсякденне життя!

Будь-які креативні світильники

Дмитро Філенко — автор статей «Телеграфу»

Англійський філософ Томас Гоббс писав: "мати народила близнюків: мене і страх". Страх – це відчуття, що супроводжує людську цивілізацію від самого початку. Та окрім негативного впливу, страх це ще й природній захисний механізм, що стає потужним мотиватором до виживання.

Оскільки головний страх цієї зими це залишитися в суцільній темряві через атаки росіян на енергосистему, а вижити необхідно, то в подарунок на Різдво та зимові свята, я бажав би отримати "світло"! Павербанки, дерева-гірлянди, потужні ліхтарі, автономні бра, торшери на сонячних панелях, світлодіодні стрічки всіх можливих кольорів та відтінків – все стане у пригоді. Навіть ось такий креативний світильник-курка з AliExpress.

Також не відмовлюсь. З одного боку, є в цьому щось святково-символічне, бо ж Новий рік завжди асоціюється зі світлом надій на краще, що жевріє у серцях людей. А з іншого боку, це вкрай практичні подарунки. Тож я хочу світла.

Відеогра і бочка пива

Володимир Неділько — автор статей «Телеграфу»

Для мене гарний подарунок — це "Сталкер 2: Серце Чорнобиля". Ця гра не тільки приносить задоволення, а й дає відчуття гордості за український продукт. Шутер показує світові потенціал нашої гейм-індустрії, культурні особливості країни та допомагає популяризувати ЗСУ.

Взагалі від рідних і близьких я завжди радий будь-яким знакам уваги. Я ніколи не надавав цьому особливого значення, але приємно, коли ти щось даруєш і бачиш їхню радість. А от якби з неба впала бочка пива Budweiser, наприклад, я б з радістю випив її з друзями після перемоги.

І звісно, саме перемога у війні буде найкращим подарунком для мене. Щоб не довелося більше бачити, як моя дочка під час тривоги чи віддалених вибухів, з заплющеними очима і притиснутим плюшевим гусаком, йде спати у ванну.

Повернення полонених та аксесуари для роботи

Ян Доброносов — фотокореспондент «Телеграфу»

Як людина, яка постійно фіксує події в Україні, я не маю якогось конкретного подарунка, про який мрію. Якщо говорити реалістично, найбільше хотілося б, щоб у новорічному обміні повернулося якомога більше наших полонених. Щоб свята пройшли у тиші, без обстрілів, і моя донька отримала те, про що мріє.

Якщо говорити про матеріальні речі, то навіть простий чохол для телефону став би приємним подарунком. Головне для мене – увага й турбота. А через те, що моя робота пов’язана з фотографією, аксесуари для камери також були б дуже корисними.