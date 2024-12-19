З другої спроби: Бойка таки звільнили з комітету Ради, без конфлікту не обійшлося (відео)

"За" проголосували 258 депутатів

У четвер, 19 грудня, Верховна Рада України відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету ВР з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин та міжнаціональних відносин.

Зробити це вдалося з другої спроби. Про це пише народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За його словами, за проголосували 258 депутатів.

"PS. Від "Слуг" був виступ депутата, який захищав Бойка і агітував не голосувати. Цікаво, який відсоток представляв", — пише нардеп.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, що депутат Георгій Мазурашу з трибуни підтримував Бойка.

Крім того, не обійшлося у Раді і без конфліктів. Перед голосуванням між депутатами "ЄС" та "Слуги народу" відбулася сутичка.

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко прокоментувала інцидент на своїй сторінці у Facebook:

"Інцидент у ВР. Після того, як депутат від Слуг Мазурашу з трибуни ВР захищав Бойка та ОПЗЖ, Європейська Солідарність висловила рішучий протест цим кремлівським наративам від більшості. На маніпуляції слуг, що Порошенка в середу не було на голосуванні на відкликання Бойка з комітету, Петро Порошенко розповів, що він у цей час передавав підрозділам курського напряму БПЛА та прилади нічного бачення. У цей час у розмову вліз скандальний депутат Яременко з криками "А що, без тебе нікому передати дрони?!", — пише Геращенко.

Вона додала, що вже готується заява до Регламентного з вимогою усунути депутата Яречменка від пленарних засідань за його поведінку.

Фото: Ірина Геращенко/Facebook

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Бойко опублікував у TikTok відео, де заявив про нібито зростання підтримки його політичної сили серед людей, які "страждають від радикалів". У своїй заяві він також поширював помилкові твердження про заборону використання рідної мови.

Незабаром Бойко спробував виправдатися за своє скандальне відео. Він намагається виставити себе борцем за справедливість.

Важливо відзначити, що раніше Бойко обіймав посаду співголови партії "Опозиційна платформа — За життя", яку заборонили в Україні 2022 року.