У кого могут отобрать субсидию после Нового года

Эти условия обязательны для всех получателей субсидии

Получатель жилищной субсидии должен информировать Пенсионный фонд об определенных изменениях в своем материальном и социальном положении. Особенно о тех, которые влияют на право получать субсидию. Если этого не сделать в течение определенного срока, субсидию могут отобрать, а излишне выплаченные средства заставить вернуть.

На уведомление об изменении обстоятельств жизни Пенсионный фонд отводит получателям месяц. В основном после их наступления, нужно подавать документы на получение субсидии заново.

О чем нужно сообщать Пенсионный фонд

если изменилось количество зарегистрированных в жилье лиц, в том числе если кто-то уехал за границу более чем на 60 дней,

если изменился состав семьи или социальный статус: кто-то умер, родился, был заключен или расторгнут брак или 14-летние подростки получили ID-карту,

если изменились нюансы относительно самого жилья: перечень получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления, расходов на управление многоквартирных домов, смена управляющего, создание ОСМД и т.п.

если человек приобрел машину, квартиру, землю или иностранную валюту,

если был получен единовременный доход, превышающий 25-кратный размер прожиточного минимума. По состоянию на декабрь 2024 года – это 75700 грн.

Также в Пенсионный фонд нужно сообщить в случае того, если человек стал безработным. В таком случае можно подать новую декларацию и заявление после первой выплаты пособия по безработице от государства. Сумму субсидии будут рассчитывать не от предварительных доходов, а от размера социальной помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что арендаторы также имеют право получать субсидии. Если это переселенцы, им даже не нужен договор найма жилья.