Як перевірити, чи виключено вас із військового обліку

Юристи пояснили, які є способи перевірки

В Україні громадяни від 17 до 60 років зобов'язані стояти на військовому обліку. За віком або станом здоров'я чоловіків можуть виключати з обліку.

Юристи компанії "INSEININ" розповіли, як громадянину дізнатися, чи стоїть він на обліку в ТЦК та СП. Відповідно до статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", виключення з військового обліку можливе за наявності таких підстав:

призвані чи прийняті на військову службу;

проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

досягли граничного віку перебування в запасі;

припинили громадянство України;

були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими.

"Якщо ви маєте одну з вказаних підстав за котрою у свій час могли бути виключені з військового обліку, то ви маєте можливість перевірити наявну актуальну інформацію по вашій справі в Єдиному реєстрі призовників та військовозобовʼязаних", — зазначають юристи.

Як перевірити статус у реєстрі

Якщо чоловік має підстави для виключення з військового обліку, інформацію можна перевірити наступними способами:

отримати офіційний витяг із військово-облікового документа через застосунок "Резерв+" або портал "Дія";

подати письмову заяву до ТЦК, де відбулося виключення з обліку;

подати адвокатський запит до оператора Єдиного реєстру призовників та військовозобовʼязаних "Оберіг".

Якщо електронні сервіси чи запити не допомогли, зверніться безпосередньо до ТЦК, де зберігається особова справа військовозобов'язаного.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо військовий квиток у "Резерв+" недійсний. Електронний документ містить інформацію з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.