Якщо Трамп пропонує — треба обговорювати. Політолог назвав важливе питання перемовин з Росією

Кіт Келлог має схилити Росію до потрібного Україні варіанту

Важливим питанням переговорів з Росією про припинення війни в Україні та підтримання миру може стати питання формату і участі інших країн. Є велика ймовірність того, що Росія буде проти участі кран-членів НАТО у ролі миротворців.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко. Він пояснив, що саме з цим можуть бути пов’язані візити спецпредставника США по Україні Кіта Келлога до низки європейських столиць.

Початкова конструкція, з якої все починалося: [учасниками переговорів є] Україна та Росія як сторони, які воюють між собою, і США, які ініціюють переговори — 2+1. Але американці ставлять питання про те, щоб функції, пов'язані із забезпеченням режиму припинення вогню, взяли на себе європейські країни. Якщо так, вони мають брати участь в переговорах. Саме тому виникла тема контактної групи, тобто групи країн, які можуть брати участь від імені Європейського Союзу (і не тільки європейських країн НАТО) в переговорах по завершенню війни між Росією і Україною, — каже політичний експерт.

На його думку, саме тому будуть відбуватися візити Кіта Келлога до Франції, Великої Британії та Італія, тобто країн, яких попередньо розглядають як учасників можливого миротворчого контингенту.

— Інша річ, що це ще треба узгодити. У мене великі сумніви, що Росія погодиться на те, щоб миротворчий контингент був з країн НАТО. Росіяни проти членства України в Альянсі, а тут будуть війська країн НАТО на території України, та ще й виконувати миротворчі функції. Але якщо Трамп це пропонує, — так чи інакше це треба обговорювати. Попередня згода має бути від цих трьох країн, а можливо й не тільки від трьох, і далі вже треба це обговорювати на переговорах, — наголосив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Він нагадав, що полях саміту Європейського Союзу у Брюсселі генсек НАТО Марк Рютте проводить неформальні зустрічі з прем'єром Велико Британії, лідерами низки найбільших європейських країн та президентом України Володимиром Зеленським.

— За неофіційно інформацію, в тому числі буде обговорюватися тема миротворчого контингенту від європейських країн. От приблизно такий контекст майбутнього візиту Кіта Келлога, — підсумував Володимир Фесенко.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський у Брюсселі обговорив з французьким президентом Еммануелем Макроном ідею розміщення миротворчого контингенту в Україні і заявив: "Є позитивна реакція".