З "плюсами", але сильними дощами: які області заливатиме 20 грудня, прогноз

Дощ пройдеться половиною України

Тиждень в Україні розпочався із потужних вітрів, але було тепло — подекуди стовпчики термометрів досягали +12. Наприкінці тижня особливо синоптична ситуація не зміниться.

Лише в деяких областях України очікується похолодання. За даними Укргідрометцентру, на Сумщині та Чернігівщині у п’ятницю, 20 грудня, максимальна температура не перевищуватиме +2.. +4. Подібна температура буде також на Харківщині та Луганщині. Холодно буде також у Києві та на Київщині — температура повітря не перевищуватиме трьох градусів з позначкою плюс.

У центрі України по обидва береги Дніпра буде тепліше — від 5 до 7 градусів тепла, а на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, на Запоріжжі та в Криму — до плюс одинадцяти.

У ніч з 19 на 20 грудня морозів не очікується ніде, крім високогір’я Карпат. Лише на Київщині очікується близько нуля.

Щодо опадів, то вони зачеплять лише захід України. Там пройдуть дощі, подекуди доволі сильні. Станом на 11 ранку 20 грудня дощитиме на Львівщині, Рівненщині, а в Чернівецькій області будуть сильні опади, близькі до злив. Вони переходитимуть у сніг та крижаний дощ.

Опади в Україні 20 грудня об 11:00

До вечора вони змістяться ближче до центру України і зачеплять Вінниччину та Житомирщину. Ближче до ночі опади, за прогнозом Ventuski, дійдуть до Київської та Чернігівської областей. Снігу не передбачається.

Опади в Україні 20 грудня об 17:00

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