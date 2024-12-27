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Донбас став розвиненим регіоном ще до Совєтів: хто насправді "вкладався" в Маріуполь, Лисичанськ та інші містечка

Автор
Катерина Шполянська
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Міста Донбасу
Міста Донбасу. Фото Колаж "Телеграфу"

Ці населені пункти мають унікальну спадщину, що відображає вплив європейців на розвиток регіону

Донбас — це не лише індустріальний регіон України, а й територія, де переплітаються історії маленьких містечок, які мають глибоке європейське коріння.

Вони були засновані іноземними інвесторами, які принесли з собою технології, капітал та нові ідеї, що суттєво вплинули на розвиток регіону. Режисер-документаліст Корній Грицюк розповів правдиву історію Донбасу, спростовуючи міфи про радянську індустріалізацію регіону.

Лисичанськ

Лисичанськ — одне з міст, яке має багатий індустріальний спадок. На початку ХХ століття це містечко виглядало як типовий європейський індустріальний центр. Тут активно розвивалася вугільна промисловість, а також були побудовані лікарні та культурні заклади. Лисичанськ став важливим центром для робітничого класу, який складався переважно з іммігрантів.

Маріуполь

Маріуполь також має цікаву історію. Це місто стало промисловим центром ще у ХІХ столітті. А американські інвестори відкривали перші лікарні та парки. Бельгійці заснували тут кінематографи ще до того, як вони з'явилися в Києві. Металургійний комбінат імені Ілліча, один із найбільших в Україні, був створений завдяки співпраці європейських та американських підприємців.

Дружківка та Костянтинівка

Дружківка і Костянтинівка також мають свої історії. Ці містечка були засновані в 19 столітті бельгійцями та французами, які принесли з собою не лише гроші, але й новітні технології. У Костянтинівці почали випускати продукцію збудовані бельгійськими підприємцями керамічний та залізопрокатний (металургійний) заводи, а також пляшковий завод. Почав працювати завод майолікових виробів. У Дружківці французи відкрили чавуноливарний завод. У 1904 році на ньому працювало вже 2908 осіб. Так містечка стали важливими центрами для розвитку промисловості в регіоні.

Селище Нью-Йорк

Особливу увагу заслуговує селище Нью-Йорк на Донеччині. Хоча ця назва асоціюється з американським мегаполісом, насправді його заснували німецькі поселенці. Існує кілька легенд про походження назви: одна з них говорить про німця, який був вражений красою Нью-Йорка під час подорожі до Америки й вирішив назвати своє селище на честь цього міста. Інша легенда розповідає про романтичну історію німецького мешканця, який перейменував селище на честь своєї коханої.

У 1894 році німецький інженер Яків Нібур побудував в колонії Нью-Йорк свою другу фабрику для виготовлення землеробських машин. Після революції 1917 року її було націоналізовано. Післявоєнне виробництво — це продукція для нафтової промисловості.

Містечка Донбасу мають багатий культурний та історичний контекст, який часто залишається поза увагою. Вони були засновані й розвивались завдяки європейським інвесторам і технологіям, що суттєво вплинуло на формування регіону. Важливо пам'ятати про цю спадщину, оскільки вона допомагає зрозуміти сучасний Донбас і його місце в історії України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в давнину Київ мав другу і навіть третю назву. Ці альтернативні назви є яскравим свідченням багатошаровості нашої історії.

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#Україна #Історія #Донбас