Як виглядали цукеркові подарунки в СРСР і що в них вважалося "делікатесом" (фото)

Кондитерські фабрики в СРСР не могли похвалитися величезним вибором цукерок

Цукеркові подарунки, від різноманітності яких у сучасному світі буквально паморочиться голова, у СРСР були дуже скромними. Проте через брак альтернативи така солодка коробочка була дуже бажаним подарунком для радянських дітей.

"Телеграф" розповідає про те, якими були радянські цукеркові подарунки. Дарувати дітям упаковані солодощі на території колишнього Союзу вигадали ще до створення самого СРСР. А ось совєти після приходу до влади святкування Нового року разом із усіма його атрибутами скасували. Повернулося до радянських громадян це свято лише у 50-ті роки.

Кондитерські фабрики в СРСР не могли похвалитися величезним вибором цукерок, тому вміст подарунків завжди був приблизно однаковим. Тим не менш, щороку діти з трепетом чекали на заповітний новорічний подарунок, який виглядав наступним чином:

Незмінними складовими були іриски, "Раковые шейки", "Снежок", "Клубника со сливками", "Клюквенная", шоколадні монети.

Делікатесом вважалися "Белочка",

"Мишка на севере",

"Кара-кум",

"Красный мак",

та халва.

На 5 карамельок зазвичай попадалася 1 шоколадна цукерка. З фруктів найчастіше радянським дітям готували мандарини, яблука, апельсини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядали найстрашніші дитячі новорічні костюми в СРСР.