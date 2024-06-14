Винниківська тютюнова фабрика вимагає негайного втручання ДБР і ГПУ, щоб розблокувати роботу підприємства - заява прес-служби

"Часи Януковича повертаються!", "Тиск на бізнес постійно зростає", "БЕБ займається беззаконням і свавіллям, його слід негайно перезавантажити!", — з такими резонансними заявами виступила прес-служба Винниківської тютюнової фабрики, протестуючи проти блокування діяльності підприємства через, за її словами, протиправні дії Бюро економічної безпеки України.

Прес-служба зазначає, що через ці протиправні дії БЕБ фабрика не може працювати вже п'ять останніх місяців. "БЕБ саме не розуміє, що шукає і що хоче знайти, і нічого протизаконного не знаходить. Особливо нищівними та збитковими для фабрики став останній місяць, коли БЕБ, спираючись на нову ухвалу суду, знищує підприємство, його багатодесятирічні напрацювання та репутацію", — заявляє компанія.

Надзвичайні фінансові збитки завдано і фабриці, і Державному бюджету України, оскільки цього року підприємство планувало сплатити до бюджетів усіх рівнів понад 8,5 млрд. гривень. Торік, у 2023 р., фабрика сплатила понад 7 млрд. гривень. Виробничий план передбачав збільшення обсягів виготовлення продукції і відповідно платежів до бюджету. Цей план працівники БЕТ зірвали, заявляють у прес-службі, і це в умовах війни, яку веде росія проти України. "Інакше як диверсією внутрішнього ворога назвати неможливо!", — йдеться в заяві.

З огляду на це підприємство вимагає перезавантажити діяльність Бюро економічної безпеки України та негайного втручання в цю ситуацію ДБР та Генеральної прокуратури України,. Негайно дати правову оцінку діяльності БЕБ та розблокувати виробничу діяльність фабрики.

"Ми здогадуємося, хто є замовником цієї атаки на підприємство і безпосереднім куратором цього беззаконня, і ми обов' язково найближчим часом зробимо цю інформацію публічною", — йдеться у заяві прес-служби фабрики.