Додайте це до м’яса — і яловичина стане м’якою: кулінарна хитрість, про яку мало хто знає

Секрет соковитої яловичини розкрито

Яловичина підходить для приготування стейків, гуляшу, фаршу для котлет і тефтель. Але часто в процесі приготування вона стає жорсткою і сухою. Це відбувається через те, що під час нагрівання білок згортається і яловичина втрачає вологу.

Але є невелика кулінарна хитрість, яка гарантує, що яловичина завжди буде соковитою та ніжною. Для цього потрібно трохи харчової соди, стверджує автор кулінарних книг Наґі Маехаші. За її словами, у китайських ресторанах використовують метод "оксамитова яловичина". Сода перетворює недорогу яловичину на ніжну страву, яка ідеально підходить для смаження у воку і приготування локшини.

Чому харчова сода покращує смак яловичини

Харчова сода — лужний продукт. При додаванні до яловичини вона підвищує pH білків м’яса, завдяки чому вони не так сильно стискаються під час приготування. Це допомагає яловичині залишатися соковитою, ніжною та смачною.

Скільки соди додавати в яловичину для соковитості

На 500 г м’яса знадобиться від половини до однієї чайної ложки харчової соди. Але важливо не переборщити, адже при надлишку соди з’являється металевий присмак.

Посипте яловичину содою і рівномірно розподіліть її.

Потім відправте яловичину в холодильник на 30–40 хвилин. За цей час сода вступить у реакцію з м’ясом і дасть ефект.

Після закінчення часу промийте яловичину під проточною водою, щоб видалити надлишки харчової соди, якщо її занадто багато на поверхні м’яса. Після цього промокніть м’ясо паперовими рушниками. Така яловичина підходить для приготування ніжного фаршу.