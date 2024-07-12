Винниківська тютюнова фабрика заявляє про незаконне блокування підприємства понад 60 діб, втрати бюджету – мільярди гривень

Пресслужба Винниківської тютюнової фабрики заявила про тотальне та протиправне блокування підприємства силовими органами понад 60 діб — не висунуто жодних звинувачень, не надано жодних пояснень.

Навіть попри це фабрика змогла сплатити в бюджет за травень і червень понад 1 млрд гривень податків – завдяки тому, що біля 170 працівників самотужки, вручну виносять вироблену продукцію, належним чином її оформивши, згідно з нормами чинного законодавства. Колектив підприємства робить це, щоб не випасти остаточно з ринку та не втратити завойовані позиції на ньому, а також отримувати зарплату.

Але навіть після того, як продукцію вантажать на автомобільний транспорт, працівники Бюро економічної безпеки арештовують виготовлений товар. Для цього використовують таку "безпредєльну" схему: працівники БЕБ як звичайні громадяни телефонують на номер поліції "102" і повідомляють про виявлену нібито незаконну, контрафактну продукцію. Відтак вже разом з працівниками поліції приходять і арештовують цей законний товар, з якого сплачено усі податки. Ці факти встановлено, сподіваємося їм буде дана відповідна юридична оцінка.

Фабриці вже вдалося відсудити близько 20 тисяч коробів з тютюновою продукцією і відправити її на реалізацію, відповідним чином сплативши податки в бюджет.

Особливо шокуючим та безправним з юридичної точки зору є той факт, що підприємству не надано жодних пояснень блокування його роботи. Не висунуто жодних звинувачень. Прості слідчі в приватних розмовах визнають, що отримали команду "зверху", з Києва заблокувати виробництво.

На Винниківській тютюновій фабриці не можуть таку ситуацію трактувати інакше як грубо сфабриковане та сфальсифіковане замовлення проти підприємства одним сумнозвісним бізнесменом, учасником ринку, який проживає в Одесі та тісно пов'язаний з російським підприємцем Ігорем Кесаєвим. Він скооперував свою діяльність з новоявленою на Львівщині тютюновою компанією з іноземним капіталом, яка продовжує активно працювати в Росії, сплачуючи мільярди бюджетові російського агресора (Цікаво, як цій транснаціональній компанії спиться після атаки на Охматдит ракетам, які виготовлені в тому числі зі сплачених ними податків?).

На фабриці особливо акцентують увагу, що не надано жодних пояснень такої безпардонної та грубої атаки на підприємство з порушенням усіх правових норм правової держави.

Більше того, в одеському суді протиправно та з порушенням усіх процесуальних норм винесено нову ухвалу про продовження обшуків та блокування роботи ще на 30 днів. Це сталося після того, як Полтавський суд, який виносив ухвалу про обшуки протягом перших 30 діб, відмовився їх продовжувати. Справу перенесли в Одесу, і перший суддя, який розглядав цю справу, розуміючи протиправність продовження обшуків на фабриці, відмовився виносити відповідне рішення. Відтак його було оперативно замінено на іншого суддю, який пролонгував обшуки ще на 30 діб, а також заборонив працівникам підприємства знаходитися на прилеглих територіях фабрики, заблокувавши остаточно будь-яку виробничу діяльність. Працівники тепер не зможуть отримувати зарплату та утримувати свої сім’ї.

Все це робиться, щоб заблокувати роботу єдиного та найбільшого українського національного виробника тютюнової продукції з майже 250-річною історією діяльності. Який склав достойну та чутливу конкуренцію великим транснаціональним тютюновим виробникам.

На цей час вже зірвано сплату фабрикою податків та платежів до бюджету цього року на рівні 8,5 мільярдів гривень. (Торік підприємство сплатило 7,3 млрд гривень податків).

Інакше як диверсія та антиукраїнська діяльність силових органів в умовах воєнного стану такі дії трактувати неможливо.