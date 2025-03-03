Цьому курорту вже майже 200 років: як раніше виглядав Трускавець

Завдяки старим фотографіям ми можемо побачити, як змінювався Трускавець

Трускавець – це не лише мальовниче містечко у передгір’ї Карпат, а й один із найвідоміших бальнеологічних курортів. Його історія бере свій початок у глибинах століть, а сам край завжди був привабливим місцем для людей, які прагнули зцілення, відпочинку та спокою. Розповідаємо, яким було це місце раніше.

Перша письмова згадка про Трускавець датується 1427 роком, але його територія була заселена ще задовго до того. Про це свідчать археологічні знахідки, серед яких римський бойовий чекан IV століття. Щодо походження назви міста досі точаться дискусії. Одні вважають, що вона походить від польського "truskawka" (полуниця), інші ж припускають, що назва пов’язана з литовським словом "druska" (сіль), що цілком імовірно, враховуючи важливу роль солеваріння у цьому регіоні.

Хоча цілющі властивості місцевих вод були відомі ще з давніх часів, офіційне заснування курорту датується 1827 роком. Саме тоді тут звели перші 8 ванн для лікувальних процедур. Вода "Нафтуся", відома своїми унікальними лікувальними характеристиками, привертала дедалі більше уваги. У 1836 році відомий львівський аптекар і хімік Теодор Торосевич провів перший хімічний аналіз "Нафтусі", що стало важливим кроком у науковому вивченні цілющих властивостей місцевих джерел.

Наприкінці XIX – на початку XX століття Трускавець стрімко розвивався, перетворюючись на справжню перлину серед європейських курортів. У 1892 році тут з’явилося приміщення для інгаляцій системи Вашмута, що вивело курорт на один рівень із такими відомими європейськими оздоровницями, як Ріхенгаль та Вісбаден. Будувалися нові готелі, вілли, пансіонати.

Значний поштовх розвитку курорту надав підприємець Раймонд Ярош, який у 1911 році очолив курорт. За його ініціативи була проведена електрифікація, освітлення вулиць і парку, відкрився новий вокзал. Завдяки залізничному сполученню Трускавець отримав зв’язок не лише зі Львовом, а й із Віднем, Краковом, Познанню, Варшавою та Берліном.

У 1920-1930-х роках курорт пережив період небувалого піднесення. Зросла кількість туристів: якщо у 1923 році Трускавець прийняв 6080 відпочивальників, то у 1933-му ця цифра досягла рекордних 17 000 осіб.

У цей період активно розвивалася інфраструктура курорту. На Помірках облаштували купальне озеро, береги якого були всипані золотистим морським піском. Тут спорудили спортивні майданчики, тенісні корти. У 1929 році відкрили музей природничих наук, який, на жаль, був знищений після приходу радянських військ у 1939 році.

На сьогодні Трускавець залишається одним із найбільших курортних центрів. За даними Truskavets.ua, курорт щороку приймає близько 350 тисяч відпочивальників, які приїжджають сюди заради чистого гірського повітря, цілющих вод і неповторної атмосфери.